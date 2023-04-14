Глушенков о Медиалиге: «Смеяться хочется. Просят пустить их в РПЛ и уверяют, что будут в топ-8. Господи, вы что? По 8 будете получать в каждом матче, может»
Максим Глушенков не воспринимает желание клубов Медиалиги выступить в Мир РПЛ.
– Тюкавин говорил, что лучше перейти в АФК, чем играть с командами Медиалиги.
– Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется.
– Что имеешь в виду?
– Ну, когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней. Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ.
– 2Drots ЦСКА недавно обыграл так-то.
– Это товарищеский матч, там Карвальо вышел! Ну выиграли, молодцы, но это ничего не значит. Сейчас они опять заявятся на Кубок, возможно, пройдут кого-то, но чего-то серьезного не жду, – сказал полузащитник «Локомотива».
Они на полном серьезе обижаются, когда с ними отказываются играть команды РПЛ. Еще с такой подачей, типа с ними обязаны играть.