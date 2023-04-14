Глушенков о Медиалиге: «Смеяться хочется. Просят пустить их в РПЛ и уверяют, что будут в топ-8. Господи, вы что? По 8 будете получать в каждом матче, может»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Максим Глушенков Winline Медиалига Футбол

Максим Глушенков не воспринимает желание клубов Медиалиги выступить в Мир РПЛ.

– Тюкавин говорил, что лучше перейти в АФК, чем играть с командами Медиалиги.

– Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется.

– Что имеешь в виду?

– Ну, когда люди из этих команд высказываются, просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней. Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ.

– 2Drots ЦСКА недавно обыграл так-то.

– Это товарищеский матч, там Карвальо вышел! Ну выиграли, молодцы, но это ничего не значит. Сейчас они опять заявятся на Кубок, возможно, пройдут кого-то, но чего-то серьезного не жду, – сказал полузащитник «Локомотива».

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14 комментариев

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Yung Klim
Ответ alexx9
Для того и придумана игра футбол, выйди и обыграй . Все же просто.В таком случае условному Ман Сити тоже не с руки 4 дивизионом на кубок играть .Можно совместные турниры организовывать , деньги зарабатывать и не тратить эмоции на бессмысленое " я профи а они никто"
Уже был совместный турнир - Кубок России. Одни медиалиговские в 1/64 вылетели, другие в 1/128
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SVD44
Ответ Pertinax Gandi
Какой-то мужик из медиалиги в шутку сказал про вайлд-карт и уже которую неделю всякие чудаки это всерьёз обсуждают.
Ну если посмотреть на общий тон, то одного участника медиалиги, то другого, не такой уж шуткой это кажется.
Они на полном серьезе обижаются, когда с ними отказываются играть команды РПЛ. Еще с такой подачей, типа с ними обязаны играть.
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alexx9
Для того и придумана игра футбол, выйди и обыграй . Все же просто.В таком случае условному Ман Сити тоже не с руки 4 дивизионом на кубок играть .Можно совместные турниры организовывать , деньги зарабатывать и не тратить эмоции на бессмысленое " я профи а они никто"
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Сергей Орлов
Медиалига, конечно, полный отстой. Но РПЛ и лично Глушенков недалеко от неё ушли.
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Dvapyatdesyat
Мне видится, если команда медиалиги будет играть в рпл, то там будет совершенно другие бюджеты и другие игроки за них играть. Так что не думаю, что им сильно будут напихивать
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Тиджани Бабангида
Голос разума. Медиа-недоразумение претендующее на звание спорта - по качеству просто мрак
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Recreated
Ну как же, они же цесеку обыграли..!
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Roman
Так вон Оренбург недавно играл с медиакомандой и напихал им 8 или 9 голов
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WelcomeBackPURE
Медиаклоуны думаю что будут на фане играть в футбол ) ага, перелеты, отели, сборы, штат врачей, зп официальные, спонсоры, организация матчей, штат административного персонала, бюджет, гарантии, стадион нормальный.
+3
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+2
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БляхаджинсКарпина
Сейчас фанаты медиакоманд вернутся с уроков и докажут, что ты не прав
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Назар Игорь
Медиафутбол - профанация спорта, издевательство над игрой номер 1.
+6
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Чётко_как_чечётка
Ответ VanyaVanya063
По факту сказал. На дистанции медиакоманда будет посмешищем.
Мне говорили, что они и так посмешище. Подбор игроков с интеллектом уровня глупого подростка.
+10
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+9
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Pertinax Gandi
Какой-то мужик из медиалиги в шутку сказал про вайлд-карт и уже которую неделю всякие чудаки это всерьёз обсуждают.
+20
-5
+15
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VanyaVanya063
По факту сказал. На дистанции медиакоманда будет посмешищем.
+51
0
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