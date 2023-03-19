ЦСКА пригласил Вагнера Лава на игру с 2Drots. Форвард не приедет из-за обязательств перед «Спорт Ресифе»

Теги ЦСКА Вагнер Лав премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Даниэл Карвальо Спорт Ресифи Эвандро Феррейра агент 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

ЦСКА приглашал Вагнера Лава на матч с 2Drots.

Даниэл Карвальо приедет в Россию и сыграет за ЦСКА в товарищеском матче...

– Знаю, потому что ЦСКА приглашал и Вагнера Лава в Москву, но, к сожалению, он не сможет, потому что у него есть обязательства перед «Спорт Ресифе».

Скажу честно, он очень хотел бы присутствовать и повидаться со старыми друзьями, – сказал Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА.

25 марта армейцы встретятся с медиафутбольным клубом 2Drots на «ВЭБ Арене».

На официальном сайте красно-синих стартовала продажа билетов на эту игру.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году.

Трижды бразилец выиграл с московским клубом чемпионат России, шесть раза – Кубок страны, а в 2005 году помог армейцам завоевать Кубок УЕФА. В сезоне-2008/09 Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА с 11 забитыми мячами.

38-летний Вагнер Лав перешел в «Спорт Ресифи» из 2-й лиги Бразилии. Экс-форвард ЦСКА подписал контракт до конца сезона

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6 комментариев

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charly_54
Ответ Shikari
Один из, всё таки, хотя вы предвзяты, судя по аве
А кто лучший?
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Демьян=)
Ответ Честный контроль
Жаль.Это была бы бомба. Лучший игрок-иностранец за все времена в России!
имхо, халк не хуже был.
+1
0
+1
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Shikari
Ответ Честный контроль
Жаль.Это была бы бомба. Лучший игрок-иностранец за все времена в России!
Один из, всё таки, хотя вы предвзяты, судя по аве
+11
-7
+4
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RembaXXX
С Вагнером могли бы и полный стадион собрать.
+1
-2
-1
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Красная стрела
Интересно, сколько Карвальо сейчас весит🙂 но игрок легендарный конечно для нашего футбола. Если б не его бразильское раздолбайство и склонность к полноте, был бы звездой европейского футбола.
+5
0
+5
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Честный контроль
Жаль.Это была бы бомба. Лучший игрок-иностранец за все времена в России!
+17
-9
+8
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