ЦСКА пригласил Вагнера Лава на игру с 2Drots. Форвард не приедет из-за обязательств перед «Спорт Ресифе»
ЦСКА приглашал Вагнера Лава на матч с 2Drots.
– Даниэл Карвальо приедет в Россию и сыграет за ЦСКА в товарищеском матче...
– Знаю, потому что ЦСКА приглашал и Вагнера Лава в Москву, но, к сожалению, он не сможет, потому что у него есть обязательства перед «Спорт Ресифе».
Скажу честно, он очень хотел бы присутствовать и повидаться со старыми друзьями, – сказал Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА.
25 марта армейцы встретятся с медиафутбольным клубом 2Drots на «ВЭБ Арене».
На официальном сайте красно-синих стартовала продажа билетов на эту игру.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году.
Трижды бразилец выиграл с московским клубом чемпионат России, шесть раза – Кубок страны, а в 2005 году помог армейцам завоевать Кубок УЕФА. В сезоне-2008/09 Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА с 11 забитыми мячами.
38-летний Вагнер Лав перешел в «Спорт Ресифи» из 2-й лиги Бразилии. Экс-форвард ЦСКА подписал контракт до конца сезона
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