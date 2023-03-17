Даниэл Карвальо сыграет за ЦСКА с 2Drots 25 марта

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Даниэл Карвальо 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Даниэл Карвальо сыграет за ЦСКА в товарищеском матче.

25 марта армейцы встретятся с медиафутбольным клубом 2Drots на «ВЭБ Арене».

На официальном сайте красно-синих стартовала продажа билетов на эту игру.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.

Дважды бразилец выиграл с московским клубом чемпионат России, четыре раза – Кубок страны, а в 2005 году помог армейцам завоевать Кубок УЕФА.

18 комментариев

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mediaboss22
круто! Карвальо наша легенда! сезон 2005 провел в режиме Бога. классно, что сыграет на новом стадионе, пусть и в товарке
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Vagner01
Помню его игру! Гений!
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воробей джек
Красавчик! Он был Явлением!
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Дрю2
в 2005 был лучшим на порядок.
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ZarvuR2020
Ответ леннорыч-абрамович
Давай лучше с Зенитом 19-го марта Покажет, как надо играть Малкомову и Клаудинову
Ты б так за пенальти в ворота Сочи переживал
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-1
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punker18
Ответ Volgogradets
Карвальо даже сейчас будет предпочтительнее некоторых поленьев
если брать Облю, то тут даже Онопко будет предпочтительнее выглядеть.
+3
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Volgogradets
Ответ МТБ
Вы просто забыли, как он играл и выглядел в 2009 году. Он был полностью стоячий и только иногда выдавал какие-то там пасы
да сейчас даже и просто паса некоторые выдать не могут
+3
-1
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леннорыч-абрамович
Ответ МТБ
Я был бы раз, но Даниэль играть разучился ещё году так в 2008
В ЦСКА сейчас мало кто умеет действительно играть
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МТБ
Ответ Volgogradets
Карвальо даже сейчас будет предпочтительнее некоторых поленьев
Вы просто забыли, как он играл и выглядел в 2009 году. Он был полностью стоячий и только иногда выдавал какие-то там пасы
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МТБ
Ответ леннорыч-абрамович
Давай лучше с Зенитом 19-го марта Покажет, как надо играть Малкомову и Клаудинову
Я был бы раз, но Даниэль играть разучился ещё году так в 2008
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-1
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Кирилл
Ответ Kuriashy
Малком и Клаудиньо передают ему привет с первого места таблицы на пятое, хотя махать рукой через 16 очков разницы довольно далеко.
Даниэл передает им привет в обнимку с Кубком УЕФА, где был одним из главных действующих лиц )

Малком и Клаудиньо неизвестно когда такого достигнут в Еврокубках с Зенитом )
+10
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леннорыч-абрамович
Ответ Kuriashy
Малком и Клаудиньо передают ему привет с первого места таблицы на пятое, хотя махать рукой через 16 очков разницы довольно далеко.
Ничего, карманный судья в ближайшем матче передаст пару приветов
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Kuriashy
Ответ леннорыч-абрамович
Давай лучше с Зенитом 19-го марта Покажет, как надо играть Малкомову и Клаудинову
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Shadow1882
Вся суть медиафутбола в тегах
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Flashzzz
В тегах Даниэль Карвахаль хаха
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Дуайт Шрут
автору больше не наливать
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Volgogradets
Карвальо даже сейчас будет предпочтительнее некоторых поленьев
+29
-3
+26
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леннорыч-абрамович
Давай лучше с Зенитом 19-го марта
Покажет, как надо играть Малкомову и Клаудинову
+53
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