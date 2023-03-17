Даниэл Карвальо сыграет за ЦСКА с 2Drots 25 марта
Даниэл Карвальо сыграет за ЦСКА в товарищеском матче.
25 марта армейцы встретятся с медиафутбольным клубом 2Drots на «ВЭБ Арене».
На официальном сайте красно-синих стартовала продажа билетов на эту игру.
Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.
Дважды бразилец выиграл с московским клубом чемпионат России, четыре раза – Кубок страны, а в 2005 году помог армейцам завоевать Кубок УЕФА.
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