Даниэл Карвальо сыграет за ЦСКА с 2Drots 25 марта

Даниэл Карвальо сыграет за ЦСКА в товарищеском матче.

25 марта армейцы встретятся с медиафутбольным клубом 2Drots на «ВЭБ Арене».

На официальном сайте красно-синих стартовала продажа билетов на эту игру.

Карвальо выступал за с 2004 по 2010 год.

Дважды бразилец выиграл с московским клубом чемпионат России, четыре раза – Кубок страны, а в 2005 году помог армейцам завоевать Кубок УЕФА.