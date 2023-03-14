Матч ЦСКА – 2Drots пройдет на «ВЭБ Арене». Билеты скоро поступят в продажу
ЦСКА сыграет против 2Drots в товарищеском матче на «ВЭБ Арене».
Игра состоится 25 марта, начало – в 14:00 (мск). Армейцы позднее сообщат о старте продаж билетов.
Общая вместимость стадиона «ВЭБ Арена» составляет 30 тысяч человек. В 19-м туре РПЛ ЦСКА собрал 2680 человек в матче против «Крыльев Советов».
Изображение: телеграм-канал ЦСКА
Следовательно, если играть против команды Медиалиги, то придет достаточное число болельщиков с двух сторон )
Да и чем «против своей молодёжки будет полезнее и интереснее» ?
Уже сколько лет так играют - ничего интересного и полезного не произошло, при всем уважение к молодежке.
2. Не просто проводить паузу на сборные в тренировках, а еще провести спарринг для поддержания игроков в форме.
3. Дать игровое время молодежи, чтобы начали себя чувствовать увереннее.