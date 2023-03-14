Матч ЦСКА – 2Drots пройдет на «ВЭБ Арене». Билеты скоро поступят в продажу

ЦСКА сыграет против 2Drots в товарищеском матче на «ВЭБ Арене».

Игра состоится 25 марта, начало – в 14:00 (мск). Армейцы позднее сообщат о старте продаж билетов.

Общая вместимость стадиона «ВЭБ Арена» составляет 30 тысяч человек. В 19-м туре РПЛ ЦСКА собрал 2680 человек в матче против «Крыльев Советов».

Изображение: телеграм-канал ЦСКА