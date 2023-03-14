Матч ЦСКА – 2Drots пройдет на «ВЭБ Арене». Билеты скоро поступят в продажу

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики ВЭБ Арена 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

ЦСКА сыграет против 2Drots в товарищеском матче на «ВЭБ Арене».

Игра состоится 25 марта, начало – в 14:00 (мск). Армейцы позднее сообщат о старте продаж билетов.

Общая вместимость стадиона «ВЭБ Арена» составляет 30 тысяч человек. В 19-м туре РПЛ ЦСКА собрал 2680 человек в матче против «Крыльев Советов».

Изображение: телеграм-канал ЦСКА

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13 комментариев

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CoMoBo3
Тэг Крылышек зачем сюда впихнули, адекваты медиафутбольные?😎
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CoMoBo3
🤡
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ymuller
за это еще и деньги платить надо?
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wshnmn
🤮🤮🤮
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Кирилл
Ответ Гусеконь
сыграть против своей молодёжки будет полезнее и интереснее
На молодёжку не придет столько болельщиков - Медиафутбол популярен у молодежи сейчас.
Следовательно, если играть против команды Медиалиги, то придет достаточное число болельщиков с двух сторон )

Да и чем «против своей молодёжки будет полезнее и интереснее» ?
Уже сколько лет так играют - ничего интересного и полезного не произошло, при всем уважение к молодежке.
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Arty K.
То есть, за ЭТО подобие футбола ещё и платить? Серьёзно?
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Гусеконь
Ответ Кирилл
1. Пригласить своих болельщиков на стадион, где на матче не будет Фан ID, и вспомнить какого с ними играть. В Турции на матче с Партизаном было невероятно - хочется этих же эмоций, думаю. 2. Не просто проводить паузу на сборные в тренировках, а еще провести спарринг для поддержания игроков в форме. 3. Дать игровое время молодежи, чтобы начали себя чувствовать увереннее.
сыграть против своей молодёжки будет полезнее и интереснее
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Кирилл
Ответ Гусеконь
нахрена в этой клоунаде принимать участие?
1. Пригласить своих болельщиков на стадион, где на матче не будет Фан ID, и вспомнить какого с ними играть. В Турции на матче с Партизаном было невероятно - хочется этих же эмоций, думаю.
2. Не просто проводить паузу на сборные в тренировках, а еще провести спарринг для поддержания игроков в форме.
3. Дать игровое время молодежи, чтобы начали себя чувствовать увереннее.
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Мукунку хороший
Билеты в продаже.?)) За эту вакханалию надо платить.?)) полный бред)))
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Eridan
Ответ Гусеконь
нахрена в этой клоунаде принимать участие?
Своеобразная замена еврокубков!) Ну и заодно очередная (безуспешная скорее всего) попытка показать бестолковость фан-уйди.
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Гусеконь
нахрена в этой клоунаде принимать участие?
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Андрей Андреевич
Если всё же решатся провести его без фан-уйди, это будет ещё один гвоздь в его крышку гроба
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Eridan
Придет больше болельщиков, чем на матчи РПЛ с фан-уйди.
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