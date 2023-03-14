ЦСКА и 2Drots сыграют 25 марта. Об этом сообщил глава МФЛ Осипов

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев Владимир Федотов 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

ЦСКА и 2Drots проведут товарищеский матч 25 марта. 

«У нас промежуток на матчи сборных в конце марта. Мы метили конкретно в эти даты и договаривались о матче сборной Медиалиги с командой РПЛ. Начали договариваться с ЦСКА. Все хорошо, с Бабаевым и Федотовым переговорили. А что в итоге происходит? 2Drots будут играть.

Этот матч точно не готовился на эту дату. Мне звонит коммерческий директор ЦСКА и говорит: «Федотов согласен, вступаем в переговоры». Проходит неделя, мне перезванивают и говорят: «Наверное, мы с лигой не сыграем. У вас же не будет игроков 2Drots, мы просто сами с ними сейчас играть будем».

Нет обид ни к 2Drots, ни к ЦСКА. Просто обидно, что мы теряем время, которое мы могли бы потратить на развитие сборной МФЛ», – сказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

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7 комментариев

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Лёха Жданчик
Почему скрепные допустили клуб с таким названием?) В раисе матушке что своих слов нет....фк богатырь например))
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Onion
В ЦСКА знают об этом?
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Дмитрий Медведев
Ответ Aleksey Yashin
"Мы теряем время, которое мы могли бы потратить на развитие сборной МФЛ" Развитие сборной МФЛ? Для чего?
Быть восьмой сборной на турнире Центральной Азии, конечно!
+2
0
+2
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В Иванов
Тут РПЛ никому не нужна, а они думают медиалига кому-то интересна
0
-2
-2
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damondiamond
2Drots сыграет с Реал Мадрид

Стало известно, что 2Drots мог бы сыграть с Реал Мадрид, но не сыграет
+2
-4
-2
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Aleksey Yashin
"Мы теряем время, которое мы могли бы потратить на развитие сборной МФЛ"
Развитие сборной МФЛ? Для чего?
+4
-1
+3
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Slavnov
вывеска зенит-2Drots,смотрелось бы более гармонично
0
-5
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