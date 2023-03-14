ЦСКА и 2Drots сыграют 25 марта. Об этом сообщил глава МФЛ Осипов

ЦСКА и 2Drots проведут товарищеский матч 25 марта.

«У нас промежуток на матчи сборных в конце марта. Мы метили конкретно в эти даты и договаривались о матче сборной Медиалиги с командой РПЛ. Начали договариваться с ЦСКА. Все хорошо, с Бабаевым и Федотовым переговорили. А что в итоге происходит? 2Drots будут играть.

Этот матч точно не готовился на эту дату. Мне звонит коммерческий директор ЦСКА и говорит: «Федотов согласен, вступаем в переговоры». Проходит неделя, мне перезванивают и говорят: «Наверное, мы с лигой не сыграем. У вас же не будет игроков 2Drots, мы просто сами с ними сейчас играть будем».

Нет обид ни к 2Drots, ни к ЦСКА. Просто обидно, что мы теряем время, которое мы могли бы потратить на развитие сборной МФЛ», – сказал президент Winline Медиалиги Николай Осипов.