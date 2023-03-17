Быстров о том, что Промес лучший легионер в истории РПЛ: «Нет, конечно. Вагнер Лав, Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Уровень чемпионата сменился – Квинси стало проще»

Владимир Быстров не считает Квинси Промеса лучшим легионером в истории РПЛ.

– Промес лучший легионер в истории РПЛ?

– Нет, конечно. Вагнер Лав, Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Нельзя так сравнивать. Сейчас он вышел на пик формы. Вспомни его форму год назад. Говорили, зачем его вернули.

Уровень чемпионата сменился, действовать ему стало проще. Это не говорит о том, что сейчас он не в порядке. Но выдержит ли он конкуренцию», — сказал бывший игрок «Спартака».

Напомним, Промес провел за «Спартак» 205 матчей, забил 102 гола и отдал 50 результативных передач. В текущем сезоне у хавбека 21 мяч и 9 ассистов в 28 играх за «Спартак» во всех турнирах.

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