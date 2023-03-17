Быстров о том, что Промес лучший легионер в истории РПЛ: «Нет, конечно. Вагнер Лав, Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Уровень чемпионата сменился – Квинси стало проще»

Теги Спартак Владимир Быстров Моцарт Жо Вагнер Лав Данни премьер-лига Россия Даниэл Карвальо Веллитон Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров не считает Квинси Промеса лучшим легионером в истории РПЛ.

– Промес лучший легионер в истории РПЛ?

– Нет, конечно. Вагнер Лав, Карвальо, Жо, Алекс, Моцарт, Данни, Веллитон. Нельзя так сравнивать. Сейчас он вышел на пик формы. Вспомни его форму год назад. Говорили, зачем его вернули.

Уровень чемпионата сменился, действовать ему стало проще. Это не говорит о том, что сейчас он не в порядке. Но выдержит ли он конкуренцию», — сказал бывший игрок «Спартака».

Напомним, Промес провел за «Спартак» 205 матчей, забил 102 гола и отдал 50 результативных передач. В текущем сезоне у хавбека 21 мяч и 9 ассистов в 28 играх за «Спартак» во всех турнирах.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sancho81
Ответ Ser Kay
Карадениз тоже был неплох)
Да, и он тоже) Да много их было. Хочется надеяться, и будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sancho81
Ответ Spartakus1984
Промес действительно попал на спад уровня РФПЛ, поэтому его трудно оценивать в сравнении с другими. (с)Да ладно? Промес играл тогда когда и Халк играл.При этом его ты упомянул хорошо а Промеса принизил.Все с тобой ясно.
Принизил? Тем, что назвал топом? Красно-белая пелена перед глазами мешает читать? Все с тобой ясно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
Ответ stirliz
Кто из вышеперечисленных играл в Севилье и Аяксе? Кто из них забил больше 10 голов в ЛЧ? Однозначно Промес лучший
халк)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ sancho81
Много было отличных легионеров. Тот же Халк, тот же Кураньи. Промес действительно попал на спад уровня РФПЛ, поэтому его трудно оценивать в сравнении с другими. Но то что в РПЛ он сейчас топ - очевидно. Легионеров такого уровня у нас сейчас нет, за исключением разве что зенитовских бразильцев.
Кураньи норм игрок, но не претендент на звание лучшего легионера рпл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
City!
По-моему сильнее Халка легов в РПЛ не было, а он его даже не назвал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Видан
Ответ Spartakus1984
Промес действительно попал на спад уровня РФПЛ, поэтому его трудно оценивать в сравнении с другими. (с)Да ладно? Промес играл тогда когда и Халк играл.При этом его ты упомянул хорошо а Промеса принизил.Все с тобой ясно.
дураков больше просто стало комментирующих. нельзя их сравнивать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ser Kay
Ответ sancho81
Много было отличных легионеров. Тот же Халк, тот же Кураньи. Промес действительно попал на спад уровня РФПЛ, поэтому его трудно оценивать в сравнении с другими. Но то что в РПЛ он сейчас топ - очевидно. Легионеров такого уровня у нас сейчас нет, за исключением разве что зенитовских бразильцев.
Карадениз тоже был неплох)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ sancho81
Много было отличных легионеров. Тот же Халк, тот же Кураньи. Промес действительно попал на спад уровня РФПЛ, поэтому его трудно оценивать в сравнении с другими. Но то что в РПЛ он сейчас топ - очевидно. Легионеров такого уровня у нас сейчас нет, за исключением разве что зенитовских бразильцев.
Промес действительно попал на спад уровня РФПЛ, поэтому его трудно оценивать в сравнении с другими. (с)Да ладно? Промес играл тогда когда и Халк играл.При этом его ты упомянул хорошо а Промеса принизил.Все с тобой ясно.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kb_48
Вспомнил Моцарта, но не вспомнил того же Виллиана. Володька он такой. ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arturitto
Де Зеува забыл Володь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mot1v
Диарра
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasyamarch91
Незаслуженно забыл Кариоку
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sancho81
Много было отличных легионеров. Тот же Халк, тот же Кураньи. Промес действительно попал на спад уровня РФПЛ, поэтому его трудно оценивать в сравнении с другими. Но то что в РПЛ он сейчас топ - очевидно. Легионеров такого уровня у нас сейчас нет, за исключением разве что зенитовских бразильцев.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Володька, а где Халк?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Караваев
Квинси Промес лучший легионер в истории РПЛ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
А кто эти провакационные вопросы вообще задает?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тёма Тёма
Вагнер и Данни, да. Но остальные... Или мало играли или не такие уж и топы определяющие игру.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stirliz
Кто из вышеперечисленных играл в Севилье и Аяксе? Кто из них забил больше 10 голов в ЛЧ? Однозначно Промес лучший
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий