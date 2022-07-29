38-летний Вагнер Лав перешел в «Спорт Ресифи» из 2-й лиги Бразилии. Экс-форвард ЦСКА подписал контракт до конца сезона

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в бразильский «Спорт Ресифи».
Контракт 38-летнего футболиста с клубом из второго дивизиона Бразилии рассчитан до конца текущего сезона. Он будет играть под 99-м номером.
Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. Также он выступал за такие клубы, как «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Монако», «Бешикташ» и «Кайрат». Его последней командой был датский «Мидтьюлланд».
После 20 проведенных туров «Спорт Ресифи» занимает 10-е место во второй лиге Бразилии, набрав 27 очков.
С подробной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.
Фото: твиттер «Спорт Ресифи»