38-летний Вагнер Лав перешел в «Спорт Ресифи» из 2-й лиги Бразилии. Экс-форвард ЦСКА подписал контракт до конца сезона

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в бразильский «Спорт Ресифи».

Контракт 38-летнего футболиста с клубом из второго дивизиона Бразилии рассчитан до конца текущего сезона. Он будет играть под 99-м номером.

Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. Также он выступал за такие клубы, как , , «Коринтианс», , и . Его последней командой был датский «Мидтьюлланд».

После 20 проведенных туров «Спорт Ресифи» занимает 10-е место во второй лиге Бразилии, набрав 27 очков.

С подробной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь.

Фото: твиттер «Спорт Ресифи»