38-летний Вагнер Лав перешел в «Спорт Ресифи» из 2-й лиги Бразилии. Экс-форвард ЦСКА подписал контракт до конца сезона

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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав перешел в бразильский «Спорт Ресифи». 

Контракт 38-летнего футболиста с клубом из второго дивизиона Бразилии рассчитан до конца текущего сезона. Он будет играть под 99-м номером.

Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. Также он выступал за такие клубы, как «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Монако», «Бешикташ» и «Кайрат». Его последней командой был датский «Мидтьюлланд». 

После 20 проведенных туров «Спорт Ресифи» занимает 10-е место во второй лиге Бразилии, набрав 27 очков. 

С подробной статистикой бразильца можно ознакомиться здесь

 

Фото: твиттер «Спорт Ресифи»

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