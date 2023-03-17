«Было бы круто, если бы за ЦСКА с 2Drots сыграл кто-то из медийных. Например, Баста». Журналист Терлецкий о товарищеском матче
Журналист предложил медийного игрока ЦСКА для участия в товарищеском матче с 2Drots.
Сегодня стало известно, что Иван Обляков остался единственным игроком армейцев, вызванным в сборную России на мартовские матчи.
25 марта, во время паузы на игры сборных, ЦСКА проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом 2Drots.
Участие в матче смогут принять Федор Чалов и Игорь Дивеев, которые не попали в окончательный состав сборной.
Журналист Севастиан Терлецкий предложил красно-синим пригласить на игру одного из своих медийных болельщиков.
«Было бы круто, если бы за ЦСКА (хотя бы минут 5) сыграл кто-то из медийных. Например, болельщик клуба Баста. Получился бы реально медийный матч», – написал Терлецкий у себя в телеграме.
Матч ЦСКА – 2Drots пройдет на «ВЭБ Арене» 25 марта. Начало – в 14:00 по московскому времени.
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