«Было бы круто, если бы за ЦСКА с 2Drots сыграл кто-то из медийных. Например, Баста». Журналист Терлецкий о товарищеском матче

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) ВЭБ Арена Федор Чалов Игорь Дивеев Иван Обляков 2Drots Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

Журналист предложил медийного игрока ЦСКА для участия в товарищеском матче с 2Drots.

Сегодня стало известно, что Иван Обляков остался единственным игроком армейцев, вызванным в сборную России на мартовские матчи.

25 марта, во время паузы на игры сборных, ЦСКА проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом 2Drots.

Участие в матче смогут принять Федор Чалов и Игорь Дивеев, которые не попали в окончательный состав сборной.

Журналист Севастиан Терлецкий предложил красно-синим пригласить на игру одного из своих медийных болельщиков.

«Было бы круто, если бы за ЦСКА (хотя бы минут 5) сыграл кто-то из медийных. Например, болельщик клуба Баста. Получился бы реально медийный матч», – написал Терлецкий у себя в телеграме.

Матч ЦСКА – 2Drots пройдет на «ВЭБ Арене» 25 марта. Начало – в 14:00 по московскому времени.

4 комментария

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limidi
нет не было бы
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Дмитрий Джи
он за пенсионный возраст выступал, а сам в свои годы и задницу со стула не поднимет🤮
+1
0
+1
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Ratatat
Бурунов)
+2
0
+2
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Oz80
Нет не круто
+11
0
+11
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