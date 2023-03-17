«Было бы круто, если бы за ЦСКА с 2Drots сыграл кто-то из медийных. Например, Баста». Журналист Терлецкий о товарищеском матче

Журналист предложил медийного игрока ЦСКА для участия в товарищеском матче с 2Drots.

Сегодня стало известно, что остался единственным игроком армейцев, вызванным в сборную России на мартовские матчи.

25 марта, во время паузы на игры сборных, ЦСКА проведет товарищеский матч с медиафутбольным клубом 2Drots.

Участие в матче смогут принять и , которые не попали в окончательный состав сборной.

Журналист Севастиан Терлецкий предложил красно-синим пригласить на игру одного из своих медийных болельщиков.

«Было бы круто, если бы за ЦСКА (хотя бы минут 5) сыграл кто-то из медийных. Например, болельщик клуба Баста. Получился бы реально медийный матч», – написал Терлецкий у себя в телеграме.

Матч ЦСКА – 2Drots пройдет на « » 25 марта. Начало – в 14:00 по московскому времени.