Главный тренер Звезд Лиги F Гудмакс высказался о турнире ALL STARS GAMES PARI Лиги F и рассказал о создании нового вида футбола – кипербол, который придумал Игорь Акинфеев.

– Как так получилось, что ты возглавил сборную звезд лиги F?

– Я очень много работал в качестве ведущего на PARI Лиги F, на все четвертьфиналы, полуфинал, финал ездил, зарекомендовал себя как человека, которые медийный и в футболе хоть что-то понимаю, поэтому рад был получить приглашение возглавить команду.

– Планируешь возвращаться в в роли игрока, тренера, медийной персоны?

– Куда возвращаться? Я всегда здесь. Если кто не знает, мы сейчас продвигаем кипербол – это новый вид футбола, его придумал Игорь Акинфеев. Я участвую в этой истории, будем организовывать турниры, продвигать новый вид футбола, звать медийные команды и не только. Делать большие дела, – рассказал Гудмакс в разговоре с корреспондентом .ru Кристиной Бакулиной.