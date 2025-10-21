0

Назар: «Купить судью в МФЛ – что может быть тупее? Только покупка Газдана!»

Назар отверг домыслы, что ФК «10» имеет влияние на судей WINLINE Медиалиги.

«Десятка» сыграла вничью с «СиндЕкатом» (2:2, первая игра – 3:2) в ответном полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги и по сумме двух встреч вышел в финал.

После матча представители «СиндЕката» критиковали решения главного арбитра Виталия Бердникова. В частности, одна из претензий была связана с непоказанной красной карточкой Назару.

Назар: «Мне не нравится, когда начинают орать, что мы заносим деньги судье. Кто-то верит, что Азамат подошел к рефери и сказал: «Сколько?» 

Это же самое тупое, что можно придумать, – купить судью в Медиалиге! Тупее только покупка Газдана!»

Газдан: «Молодец, ###! Посмотрим, кто тебя купит. Если бы я играл, мы бы вас вынесли без шансов!»

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoСиндЕкат
logoЕвгений Назаров 1997
logoАзамат Мусагалиев
logoВиталий Бердников
logoсудьи
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
брань
logo«Газдан» Артур Газданов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
«Десятке» за это вернется, будете вспоминать! Мы не на войне!» Газдан и Назар поспорили по поводу «свинского» поступка
сегодня, 09:30
Медиалига и ее друзья получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что собрали более 200 млн рублей на лечение ребенка
5сегодня, 08:00
Некит обратился к Осипову с просьбой взять 2Drots в Суперкубок Медиалиги
1вчера, 18:10
«Это ##########! Те, кто пишут про свинскую команду, – настоящие гиены!» Дурасов о хейте в адрес «Десятки»
вчера, 17:10
Краснодар примет финал Кубка Медиалиги. Игра пройдет на стадионе академии «Краснодара»
1вчера, 16:02
Саля покинул 2Drots. Защитник выступал за клуб с первого сезона WINLINE МФЛ
вчера, 15:00
Истомин и Борисенко ушли из 2Drots
вчера, 12:55
Шера о лучшем игроке года: «100% – Клен. Рябе отдал бы победу в номинации Перформанс»
вчера, 11:59
«Я бы, конечно, дал красную». Лактионов об эпизоде с Назаром
вчера, 10:38Видео
«Нам #####, где играть». Хавбек ФК «10» Назар об отмене выезда в Китай
вчера, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль забил пенальти за свой клуб в испанской медиалиге
319 октября, 17:08Видео
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
1110 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
56 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
25 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
15 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
52 октября, 13:11
70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина
42 октября, 09:40