Назар: «Купить судью в МФЛ – что может быть тупее? Только покупка Газдана!»

Назар отверг домыслы, что ФК «10» имеет влияние на судей WINLINE Медиалиги.

«Десятка» сыграла вничью с «СиндЕкатом» (2:2, первая игра – 3:2) в ответном полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги и по сумме двух встреч вышел в финал.

После матча представители «СиндЕката » критиковали решения главного арбитра Виталия Бердникова. В частности, одна из претензий была связана с непоказанной красной карточкой Назару .

Назар: «Мне не нравится, когда начинают орать, что мы заносим деньги судье. Кто-то верит, что Азамат подошел к рефери и сказал: «Сколько?»

Это же самое тупое, что можно придумать, – купить судью в Медиалиге! Тупее только покупка Газдана!»

Газдан: «Молодец, ###! Посмотрим, кто тебя купит. Если бы я играл, мы бы вас вынесли без шансов!»