Краснодар примет финал Кубка Медиалиги. Игра пройдет на стадионе академии «Краснодара»

Определено место проведения финала WINLINE Кубка Медиалиги.

Суперфинал состоится 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии ФК «Краснодар».

Арена, вмещающая примерно 7,5 тысячи зрителей, уже принимала финал турнира МФЛ – во втором сезоне на этом стадионе 2Drots обыграли «Родину Медиа ».

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига рассматривает и резервный вариант – Липецк.

Финал дивизиона претендентов между Lit Energy и «СиндЕкатом » состоится 25 октября в спортивном городке «Лужники».

Победитель этой пары в суперфинале встретится с ФК «10».

