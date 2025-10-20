Краснодар примет финал Кубка Медиалиги. Игра пройдет на стадионе академии «Краснодара»
Определено место проведения финала WINLINE Кубка Медиалиги.
Суперфинал состоится 3 ноября в Краснодаре на стадионе академии ФК «Краснодар».
Арена, вмещающая примерно 7,5 тысячи зрителей, уже принимала финал турнира МФЛ – во втором сезоне на этом стадионе 2Drots обыграли «Родину Медиа».
Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что лига рассматривает и резервный вариант – Липецк.
Финал дивизиона претендентов между Lit Energy и «СиндЕкатом» состоится 25 октября в спортивном городке «Лужники».
Победитель этой пары в суперфинале встретится с ФК «10».
«Краснодар» открыл стадион из черного стекла – для второй команды. Архитекторы сравнивают его с айфоном
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Медиалиги
