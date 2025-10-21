  • Спортс
  • «Десятке» за это вернется, будете вспоминать! Мы не на войне!» Газдан и Назар поспорили по поводу «свинского» поступка
0

Газдан и Назар эмоционально обсудили «свинский» поступок ФК «10».

«Десятка» сыграла вничью с «СиндЕкатом» (2:2, первая игра – 3:2) в ответном полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги и по сумме двух встреч вышел в финал.

При счете 1:2 во втором тайме футболисты «Десятки» сразу же вступили в прессинг после того, как отдали мяч сопернику в рамках фэйр-плей. Вскоре после этого Владимир Обухов сравнял счет.

Хавбек «СиндЕката» Артур Газданов назвал действия соперника «свинством».

Назар: «В одном из прошлых матчей был эпизод, когда у нас лежал игрок, мы выбили в аут, но попали в Барса, а он взял и продолжил игру. Я потом подошел к нему: «Че за #####?» Он: «Сори, брат, не увидел». Мы же не стали называть это свинством!»

Газдан: «Вы стали называть это войной, что все способы хороши. Но в то же время это неправильно. Какая война?»

Назар: «Человек посчитал нужным сказать, что на этой игре он был как на войне…»

Газдан: «Но и на войне есть уважительные моменты. И вообще мы не на войне!»

Назар: «Неуважительный момент в чем заключается? В том, что мы выбили в аут и поджали вас?»

Газдан: «Конечно! Так никто не делает в футболе! Вам это по-любому вернется! Вы это запомните и потом будете вспоминать!»

Назар: «Газдан, у вас у самих столько всего было, но вы не свиньи, одна «Десятка» – свиньи».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
