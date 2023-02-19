Маврин об «Амкале»: «Все выиграем в этом году, все есть для этого»

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Василий Маврин оценил перспективы «Амкала» в 2023 году.

– У «Амкала» очень сильный состав, клуб ставит перед собой самые высокие задачи. Как думаешь, чего может не хватить, чтобы выиграть все турниры?

– Всего хватит, все выиграем в этом году.

– Виктор Блатов может уйти в «БроукБойз». Как считаешь, это произойдет? И нужен ли он сейчас «Амкалу»?

– Когда нужен был, я ему звонил лично, – сказал Маврин в разговоре с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

На вопрос, чем закончился звонок, Василий пожал плечами.

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