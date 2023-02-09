19 февраля пройдет медиафутбольный турнир 8x8. Участвуют звезды Лиги F, «Матч ТВ», ВГИК и «Дружина»

19 февраля в манеже ПСЖ в Москве пройдет однодневный медиафутбольный турнир, который организует Лига F.

В турнире участвует 4 команды: звезды Лиги F, «Матч ТВ», ВГИК и «Дружина».

Матч ТВ – участник первого и второго сезона Winline Медиалиги, МКС-2020, МКС-2021 и МКС-2022. ВГИК – участник МКС-2020 и МКС-2021. «Дружина» – команда, собранная из танцовщиков, актеров, хореографов и т.д., потенциальный новичок МФЛ-3.

Турнир состоит из двух матчей 1/2 финала, матча за третье место и финала.

Правила турнира: два тайма по 15 минут, формат 8x8. Также у команд есть карточки, которые они могут использовать во время игры – убрать одного игрока соперника на 5 минут, пробить буллит и т.д.