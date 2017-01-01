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    Sports.ru
    Игорь Акинфеев
    Все члены команды

    Игорь Акинфеев

    Igor Akinfeev
    Игры
    15
    Сухие матчи
    8
    Голов за игру
    0.73
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 8 апреля 1986 | 31 год
    Гражданство Россия
    Клуб  ЦСКА|Вратарь
    Рост и вес 186|82
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П ЖК КК ГП ПГМ СМ В Н П МИН
    2017/2018
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 15 0 0 0 1 0 11 0.73 8 7 5 3 90
    2016/2017
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 29 0 0 0 1 0 15 0.52 18 17 8 4 90
    2015/2016
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 30 0 0 0 1 0 25 0.83 15 20 5 5 90
    2014/2015
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 30 0 0 0 2 0 27 0.90 11 19 3 8 90
    2013/2014
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 29 0 0 0 3 0 24 0.83 13 20 4 5 90
    2012/2013
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 29 0 0 0 3 0 22 0.76 16 20 4 5 90
    2011/2012
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 28 0 0 0 2 0 22 0.79 12 15 8 5 87
    2010
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 28 0 0 1 3 0 22 0.79 10 17 7 4 90
    2009
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 30 0 0 0 4 0 30 1.00 10 16 4 10 90
    2008
     ЦСКА
    		 Россия. Премьер-лига 30 0 0 0 3 0 24 0.80 12 16 8 6 90
    Показатели за всю карьеру 278 0 0 1 23 0 222 0.80 125 167 56 55 89
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    22 ноября|Sports.ru

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    22 ноября 22:04|Sports.ru

    Здесь все празднуют ноль Акинфеева

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    22 ноября 21:52|Sports.ru

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    236 комментариев
    22 ноября 21:51|Блог Фото года

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    21 ноября|Sports.ru

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    20 ноября 23:00|Блог ЦСКА - Онлайн

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    19 ноября 11:42|Блог Фото<С>партак

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    16 ноября 21:49|Блог Red Blue Blog

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    Карьера Сергея Ткачева похожа на бесконечную смену черных полос и белых. В одно мгновение он хорошо проявит себя, получит прозвище «русский Халк» за пушечный удар с левой ноги, но потом по каким-то непонятным причинам окажется ненужным игроком в большой команде и отправится в аренду. Встретились с полузащитником и выяснили, как расцвести во втором по силе дивизионе Украины, как Ольга Смородская увольняла Леонида Кучука и что мешает Сергею Ткачеву закрепиться в ЦСКА.

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