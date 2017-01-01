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Карьера Сергея Ткачева похожа на бесконечную смену черных полос и белых. В одно мгновение он хорошо проявит себя, получит прозвище «русский Халк» за пушечный удар с левой ноги, но потом по каким-то непонятным причинам окажется ненужным игроком в большой команде и отправится в аренду. Встретились с полузащитником и выяснили, как расцвести во втором по силе дивизионе Украины, как Ольга Смородская увольняла Леонида Кучука и что мешает Сергею Ткачеву закрепиться в ЦСКА.