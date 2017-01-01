|Родился
|8 апреля 1986 | 31 год
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|ЦСКА|Вратарь
|Рост и вес
|186|82
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|ЖК
|КК
|ГП
|ПГМ
|СМ
|В
|Н
|П
|МИН
|Россия. Премьер-лига
|15
|0
|0
|0
|1
|0
|11
|0.73
|8
|7
|5
|3
|90
|Россия. Премьер-лига
|29
|0
|0
|0
|1
|0
|15
|0.52
|18
|17
|8
|4
|90
|Россия. Премьер-лига
|30
|0
|0
|0
|1
|0
|25
|0.83
|15
|20
|5
|5
|90
|Россия. Премьер-лига
|30
|0
|0
|0
|2
|0
|27
|0.90
|11
|19
|3
|8
|90
|Россия. Премьер-лига
|29
|0
|0
|0
|3
|0
|24
|0.83
|13
|20
|4
|5
|90
|Россия. Премьер-лига
|29
|0
|0
|0
|3
|0
|22
|0.76
|16
|20
|4
|5
|90
|Россия. Премьер-лига
|28
|0
|0
|0
|2
|0
|22
|0.79
|12
|15
|8
|5
|87
|Россия. Премьер-лига
|28
|0
|0
|1
|3
|0
|22
|0.79
|10
|17
|7
|4
|90
|Россия. Премьер-лига
|30
|0
|0
|0
|4
|0
|30
|1.00
|10
|16
|4
|10
|90
|Россия. Премьер-лига
|30
|0
|0
|0
|3
|0
|24
|0.80
|12
|16
|8
|6
|90
|Показатели за всю карьеру
|278
|0
|0
|1
|23
|0
|222
|0.80
|125
|167
|56
|55
|89
22:21 Виктор Гончаренко: «Поздравлю Акинфеева с сухим матчем»|14
22:19 Акинфеев не пропустил и прервал 43-матчевую серию в Лиге чемпионов|785
22:08 Игорь не пропустил! Не пропустите и вы клубное приложение ЦСКА от Sports.ru|10
22:07 🍞 Игорь Акинфеев сделал это. Срочно подпишись на лучшего русского вратаря прямо сейчас|0
Игра Sports.ru.
Великий матч в Лондоне.
19:29 Аделина Сотникова: «Очень рада, что знакома с такими ребятами, как Глушаков, Смолов и Акинфеев»|53
Он начал год в Армении, продолжил в Китае, а заканчивает в Испании. Приключения русского нигерийца продолжаются
Переживания Кержакова и Самедова, беспроигрышная серия Спартака и многое другое- в 26-м Выпуске мемов о российском футболе
Карьера Сергея Ткачева похожа на бесконечную смену черных полос и белых. В одно мгновение он хорошо проявит себя, получит прозвище «русский Халк» за пушечный удар с левой ноги, но потом по каким-то непонятным причинам окажется ненужным игроком в большой команде и отправится в аренду. Встретились с полузащитником и выяснили, как расцвести во втором по силе дивизионе Украины, как Ольга Смородская увольняла Леонида Кучука и что мешает Сергею Ткачеву закрепиться в ЦСКА.
|Игорь Акинфеев
|Вр
|Илья Помазун
|Вр
|Павел Овчинников
|Вр
|Алексей Березуцкий
|Защ
|Василий Березуцкий
|Защ
|Виктор Васин
|Защ
|Георгий Щенников
|Защ
|Кирилл Набабкин
|Защ
|Марио Фернандес
|Защ
|Сергей Игнашевич
|Защ
|Алан Дзагоев
|ПЗ
|Александр Головин
|ПЗ
|Александр Макаров
|ПЗ
|Астемир Гордюшенко
|ПЗ
|Бибрас Натхо
|ПЗ
|Георги Миланов
|ПЗ
|Константин Кучаев
|ПЗ
|Понтус Вернблум
|ПЗ
|Хетаг Хосонов
|ПЗ
|Аарон Оланаре
|Нап
|Витиньо
|Нап
|Тимур Жамалетдинов
|Нап
|Федор Чалов
|Нап
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