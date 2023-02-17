Кутуз, Маврин, Сычев и Ольга Тига сыграют на медиафутбольном турнире 8x8 за команду звезд Лиги F
Сразу несколько звезд медиафутбола сыграют на турнире, организованном PARI Лигой F.
В составе команды звезд Лиги F выступят в числе прочих Кутуз, Василий Маврин, Дмитрий Сычев и другие игроки. Тренером будет Гудмакс.
Полный состав команды звезд Лиги F выглядит следующим образом:
Вратари: Денис Пархоменко, Дмитрий Сычев.
Защитники: Денис Гудаев, Никита Демин, Шамиль Курбанов, Иван Воблов, Виктор Косачев.
Полузащитники: Василий Маврин, Станислав Манаев, Александр Ярош, Олег Инкин, Ольга Тигина.
Нападающие: Сергей Кутузов, Дмитрий Панферов.
В турнире, который пройдет 19 февраля в Москве, примут участие четыре команды: звезды Лиги F, «Матч ТВ», ВГИК и «Дружина».
Правила турнира: два тайма по 15 минут, формат 8x8. Также у команд есть карточки, которые они могут использовать во время игры – убрать одного игрока соперника на 5 минут, пробить буллит и так далее.
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