Медиалига и ее друзья получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что собрали более 200 млн рублей на лечение ребенка

Медиалига и ее комьюнити стали добряками недели в WINLINE МФЛ.

На прошлых выходных лига завершила сбор средств для 13-летнего Данила Жаркова.

Восемь лет назад у него была диагностирована миодистрофия Дюшенна. Мальчику требуется препарат, который стоит 3 млн долларов.

Лига выкладывала реквизиты во всех трансляциях матчей и шоу, помочь могли все желающие.

В рамках благотворительной акции многие футболисты Медиалиги продавали свои футболки на аукционах, а вырученные средства переводили матери Данила.

Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что большую часть суммы (8 млн дирхам, это примерно 176 млн рублей) пожертвовал меценат из ОАЭ.

18 октября Данил вместе с мамой посетил матч Кубка Лиги «БроукБойз» – Lit Energy. Футболисты устроили ему коридор из аплодисментов, а болельщики скандировали имя мальчика.

В ближайшее время Данил отправится в ОАЭ на лечение.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги . Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.