  • Медиалига и ее друзья получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что собрали более 200 млн рублей на лечение ребенка
2

Медиалига и ее друзья получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что собрали более 200 млн рублей на лечение ребенка

Медиалига и ее комьюнити стали добряками недели в WINLINE МФЛ.

На прошлых выходных лига завершила сбор средств для 13-летнего Данила Жаркова. 

Восемь лет назад у него была диагностирована миодистрофия Дюшенна. Мальчику требуется препарат, который стоит 3 млн долларов.

Лига выкладывала реквизиты во всех трансляциях матчей и шоу, помочь могли все желающие.

 В рамках благотворительной акции многие футболисты Медиалиги продавали свои футболки на аукционах, а вырученные средства переводили матери Данила. 

Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что большую часть суммы (8 млн дирхам, это примерно 176 млн рублей) пожертвовал меценат из ОАЭ. 

18 октября Данил вместе с мамой посетил матч Кубка Лиги «БроукБойз» – Lit Energy. Футболисты устроили ему коридор из аплодисментов, а болельщики скандировали имя мальчика.

В ближайшее время Данил отправится в ОАЭ на лечение. 

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Добряк на вайбе
logoНиколай Осипов
Благотворительность
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
медиафутбол и деньги
