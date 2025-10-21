Медиалига и ее друзья получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что собрали более 200 млн рублей на лечение ребенка
На прошлых выходных лига завершила сбор средств для 13-летнего Данила Жаркова.
Восемь лет назад у него была диагностирована миодистрофия Дюшенна. Мальчику требуется препарат, который стоит 3 млн долларов.
Лига выкладывала реквизиты во всех трансляциях матчей и шоу, помочь могли все желающие.
В рамках благотворительной акции многие футболисты Медиалиги продавали свои футболки на аукционах, а вырученные средства переводили матери Данила.
Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что большую часть суммы (8 млн дирхам, это примерно 176 млн рублей) пожертвовал меценат из ОАЭ.
18 октября Данил вместе с мамой посетил матч Кубка Лиги «БроукБойз» – Lit Energy. Футболисты устроили ему коридор из аплодисментов, а болельщики скандировали имя мальчика.
В ближайшее время Данил отправится в ОАЭ на лечение.
«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.