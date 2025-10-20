0

Некит обратился к Осипову с просьбой взять 2Drots в Суперкубок Медиалиги

Некит попросил включить 2D в число участников WINLINE Суперкубка МФЛ.

«Уважаемый Николай Осипов, мы действующие обладатели Суперкубка – и просим дать шанс его защитить!

Без нас турнир, уважаемо прошу, не проводить!» – написал президент 2Drots.

Сегодня в эфире шоу AGM президент Медиалиги Николай Осипов допустил, что турнир может пройти с участием четырех команд, а не двух.

Рассматривается вариант, что в Суперкубке сыграют финалисты МФЛ-6 («Амкал» и «БроукБойз») и финалисты Кубка Лиги-2025 (ФК «10», а также Lit Energy или «СиндЕкат»).

Таким образом, 2Drots по спортивному принципу не попадает в число участников.

В то же время «самураи» являются действующими победителями турнира – в феврале этого года в финале был обыгран «Амкал».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Некита
