Некит обратился к Осипову с просьбой взять 2Drots в Суперкубок Медиалиги

Некит попросил включить 2D в число участников WINLINE Суперкубка МФЛ.

«Уважаемый Николай Осипов, мы действующие обладатели Суперкубка – и просим дать шанс его защитить!

Без нас турнир, уважаемо прошу, не проводить!» – написал президент 2Drots.

Сегодня в эфире шоу AGM президент Медиалиги Николай Осипов допустил, что турнир может пройти с участием четырех команд, а не двух.

Рассматривается вариант, что в Суперкубке сыграют финалисты МФЛ-6 («Амкал » и «БроукБойз ») и финалисты Кубка Лиги-2025 (ФК «10», а также Lit Energy или «СиндЕкат »).

Таким образом, 2Drots по спортивному принципу не попадает в число участников.

В то же время «самураи» являются действующими победителями турнира – в феврале этого года в финале был обыгран «Амкал».