Сборная Медиалиги планирует сыграть с командой РПЛ в марте

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Александр Алаев Winline Медиалига Николай Осипов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что сборная МФЛ планирует сыграть с командой РПЛ в марте.

– В конце марта будет матч с командой РПЛ, как удалось так быстро договориться?

– Эта тема уже давно готовилась, сборную мы создавали, не проснувшись в понедельник, и решив сделать это в среду. Мы до сих пор в переговорах, поэтому нет конкретики по команде. Есть только пожелание, чтобы это была московская команда.

Есть понимание, что мы можем это организовать, я надеюсь, в ближайшее время зафиналимся с руководством РПЛ, с Александром Алаевым, с руководством клубов о возможном матче в паузу на национальные сборные, – сообщил Осипов в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Ближайшая пауза на матчи сборных состоится в марте.

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13 комментариев

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DekiB
Это будет спартак, который по итогам матча запишет себе в копилку очередной мегатрофей! ))))
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alezi
как всем объяснить, что медиалига- это не футбол , а так 🤡.
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Roman Araslanov
Очень интересно на это посмотреть! Уверен нас ждёт интересный футбол!
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Shadow1882
Окей, пусть играют с Химками, раз у них пожелания есть
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Eugene Leonov
Ответ Михаил1970
Уже играли с Динамо. Помнится футболистам из медиалиги, забил хоккеист из НХЛ.
Команды медиалиги умеют делать кликбейт для просмотров, которые потом продают. Зайдите на страницу Амкала, там они с Селтиком и Реалом играют, а потом оказываютяс что это барные подпивасы и молодежки до 16 лет...
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Dima_Sushkov
Лучше вместо этой новости сообщили бы как банить новости по определенным хештегам
+4
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Gustav Forsberg
Ответ Саша Казанов
А смысл?
во имя святого хайпа
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Михаил1970
Уже играли с Динамо. Помнится футболистам из медиалиги, забил хоккеист из НХЛ.
+12
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Кирилл Ткач
🤡
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исянов
а зачем это нужно?
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Дмитрий Раткович
Нашему чемпионату и сборной и так уже падать некуда
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Саша Казанов
А смысл?
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Леша Шевцов
чтоб опять проиграть с позором им
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