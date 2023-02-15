Сборная Медиалиги планирует сыграть с командой РПЛ в марте

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, что сборная МФЛ планирует сыграть с командой РПЛ в марте.

– В конце марта будет матч с командой РПЛ, как удалось так быстро договориться?

– Эта тема уже давно готовилась, сборную мы создавали, не проснувшись в понедельник, и решив сделать это в среду. Мы до сих пор в переговорах, поэтому нет конкретики по команде. Есть только пожелание, чтобы это была московская команда.

Есть понимание, что мы можем это организовать, я надеюсь, в ближайшее время зафиналимся с руководством РПЛ, с Александром Алаевым, с руководством клубов о возможном матче в паузу на национальные сборные, – сообщил Осипов в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Ближайшая пауза на матчи сборных состоится в марте.

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