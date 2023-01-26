Кортава о новых турнирах в медиафутболе: «Раскол очень вероятен. Конечно, самым большим игрокам нужно договариваться. Честно говоря, не очень верю в это»

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава в интервью .ru высказался о большом количестве новых турниров в медиафутболе.

– Возможно, «Амкал» будет проводить свой турнир ( ) в период, когда должен проходить третий сезон Медиалиги. Текила разговаривал с главой «Телеспорта» Петром Макаренко о создании своего турнира. Медийное футбольное сообщество близко к расколу?

– Когда летом 2022-го я смотрел МКС, ждал, что там будет что-то такое, что заставит нас придумывать новые идеи. К сожалению, таких вещей не было. Сейчас конкуренция становится больше, поэтому Медиалига должна становиться лучше: и с точки зрения шоу, и с точки зрения игры. С одной стороны, это хорошо, с другой – нет, потому что болельщик не может потреблять все.

Раскол очень вероятен. Конечно, самым большим игрокам нужно договариваться. Честно говоря, не очень верю в это. Скорее всего, каждый будет создавать что-то свое: у кого-то получится плохо, у кого-то – хорошо. К тому, у кого получится, позже примкнут отколовшиеся сейчас.

– Раскол – это естественная ситуация при росте индустрии и желании получать больше или недовольство Медиалигой?

– Скорее первое. Люди понимают, что у них есть возможность делать свой продукт. Даже если Медиалига была бы идеальным проектом, все равно кто-то захотел бы сделать что-то свое. Это сочетание амбиций и больших денег в индустрии.

Это нормально. Давайте конкурировать, – сказал Кортава.

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