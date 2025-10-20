«Это ##########! Те, кто пишут про свинскую команду, – настоящие гиены!» Дурасов о хейте в адрес «Десятки»

Сергей Дурасов ответил хейтерам ФК «10».

«Десятка» сыграла вничью с «СиндЕкатом » (2:2, первая игра – 3:2) в ответном полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги и по сумме двух встреч вышел в финал.

При счете 1:2 во втором тайме футболисты «Десятки» сразу же вступили в прессинг после того, как отдали мяч сопернику в рамках фэйр-плей. Вскоре после этого Владимир Обухов сравнял счет.

«В комментариях все начали писать о том, какая «Десятка» свинская команда. Позиционируют себя как джентльмены, а поступили как не джентльмены.

Те, кто это говорят и пишут, – настоящие гиены! Это абсолютный ########## (идиотизм), уж извините! Я не защищаю «Десятку », я больше за справедливость.

На футбольном поле может произойти что угодно, и если сопернику что-то не понравилось, он может об этом сказать. Но дальше раздувать и делать из «Десятки» козла отпущения – это попытка хоть как-то подколоть команду, которая по всем параметрам – топ», – сказал комментатор.