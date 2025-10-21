Медиалига подарит билеты на концерт Трэвиса Скотта в Китае всем желающим

Николай Осипов заявил, что Медиалига подарит билеты на концерт Трэвиса Скотта.

«Тем, кто хочет и кто окажется в это время в Китае, мы готовы от Медиалиги бесплатно [предоставить билеты]», – сообщил глава МФЛ.

Американский рэпер выступит в городе Санья 1 ноября.

Изначально планировалось, что на концерт попадут финалисты WINLINE Кубка Лиги, однако выезд в Китай в итоге был отменен.

Суперфинал пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара» 3 ноября.