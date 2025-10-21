Медиалига подарит билеты на концерт Трэвиса Скотта в Китае всем желающим
Николай Осипов заявил, что Медиалига подарит билеты на концерт Трэвиса Скотта.
«Тем, кто хочет и кто окажется в это время в Китае, мы готовы от Медиалиги бесплатно [предоставить билеты]», – сообщил глава МФЛ.
Американский рэпер выступит в городе Санья 1 ноября.
Изначально планировалось, что на концерт попадут финалисты WINLINE Кубка Лиги, однако выезд в Китай в итоге был отменен.
Суперфинал пройдет в Краснодаре на стадионе академии «Краснодара» 3 ноября.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
