Кашай о зарплате в «Амкале»: «Так чисто ставка в 30 000 рублей и премиальные: 10 тысяч за приезд, 15 000 – победа»
Никита Кашаев рассказал о зарплате в «Амкале».
– Как был устроен твой контракт с «Амкалом»?
– Мы подписали контракт на полгода до конца декабря. Условия небольшие были, так чисто ставка в 30 000 рублей. И премиальные тоже были: 10 000 за приезд, 15 000 – победа.
– Даже больше, чем во Второй лиге.
– Да, больше, понятное дело, и здесь нагрузка меньше, сопротивление другое. Можно сыграть десять минут, а там целый матч обязательно.
Кашаев покинул «Амкал» в октябре 2022-го после конфликта с главным тренером Юрием Бабиным.
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