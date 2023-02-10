Кашай о зарплате в «Амкале»: «Так чисто ставка в 30 000 рублей и премиальные: 10 тысяч за приезд, 15 000 – победа»

Никита Кашаев рассказал о зарплате в «Амкале».

– Как был устроен твой контракт с «Амкалом»?

– Мы подписали контракт на полгода до конца декабря. Условия небольшие были, так чисто ставка в 30 000 рублей. И премиальные тоже были: 10 000 за приезд, 15 000 – победа.

– Даже больше, чем во Второй лиге.

– Да, больше, понятное дело, и здесь нагрузка меньше, сопротивление другое. Можно сыграть десять минут, а там целый матч обязательно.

Кашаев покинул «Амкал» в октябре 2022-го после конфликта с главным тренером Юрием Бабиным.