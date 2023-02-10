Егоров о Сибскане: «Он токсичный, у него тролль – ролевая модель. Что он делает в сецсетях – уже за гранью развлекательного контента»

Босс « » Дмитрий Егоров считает, что контент «Амкала» стал токсичным.

Егоров: «У «Амкала» сейчас есть крен на токсичность. Основные персонажи кто сейчас? Кто больше всех высказывается? Сибскана – токсичный, у него тролль – ролевая модель».

Блатов: «Мы с тобой его лично знаем, в жизни он здоровский мужик для меня».

Егоров: «Я с ним хорошо не общался, но то что он делает в соцсетях, последнее время это уже за гранью развлекательного контента. Я понимаю, что он так зарабатывает деньги.

Он пытается перед аудиторией выглядеть как альфа-самец. Но некоторые его посты намного грязнее, чем любая вещь, которую делает любой человек в медиафутболе.

Еще там Фикус (оператор и монтажер «Амкала» – прим. Sports.ru) – основной, у него тоже токсичный контент. Влажный (СMMщик «Амкала» – прим. Sports.ru) – токсичный, тоже снимает местами токсичный контент, даже последнее время.

Таких как Нечай никого не осталось. Федя [Маслов], да и тот иногда. Он умный, образованный, сентиментальный – он повзрослел».