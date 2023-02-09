Ярош о Прокопе: «Ему тяжело было одному в Болгарии, мне кажется. Одиночество – худшее чувство на Земле»

Хавбек Fight Nights Александр Ярош высказался об уходе Прокопа из болгарского «Ботева».

«Я думаю, что он поступил неправильно, но он знает, как правильно сделать. Знаешь, мне кажется, ему просто было очень тяжело одному. Я его понимаю.

Это то же самое, что у меня – я приехал в другую страну, в новую команду, только здесь русскоговорящие. Мне в этом плане легче коммуницировать.

Там Прокоп не учил ни болгарский, ни английский. Ему тяжело было коммуницировать с людьми. Сам понимаешь, одиночество – самое худшее чувство, которое вообще может быть на Земле.

Брат, если ты так поступил, значит ты решил, что это верно. Значит, делай как тебе душа приказывает и сердце. Не слушай никаких людей, которые будут писать, что ты дурак. Гни свою линию до конца! Все будет хорошо!

Я думаю, что у него есть шансы вернуться в профессиональный футбол. «Ботев» – не такая высокая планка, это команда восьмого-десятого места чемпионате Болгарии. Я думаю, что он спокойно может играть на таком же уровне в команде ФНЛ и сможет дальше прогрессировать. Главное не вешать нос и не опускать руки», – сказал Ярош.

Прокоп расторг контракт с «Ботевом». Он провел в клубе из Болгарии меньше 4 месяцев