«У нас нет стены гордости за свои заслуги. Есть только стена позора». Нечай сравнил российский и испанский футбол

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Нечай после конфликта президентов 2Drots и «БроукБойз» Некита и Райзена сравнил российский и испанский футбол и попытался понять причины большого количества негатива в российском футболе.

«Мне кажется, что вчерашняя злость (и вообще хренова туча конфликтов в нашем медиа и профессиональном футболе) – это не следствие действительно гнева к сопернику или следствие злого окружающего мира. Мне кажется, что дело в другом.

Я тусуюсь в Барселоне уже больше 3 месяцев и их главный лозунг – «ничего страшного». Кто-то накосячил, не выполнил задание, обосрался или еще что-то – «ничего страшного». Я побывал на нескольких матчах любительских команд, игры молодежек, по телеку показывают супер профессиональных испанских футболистов, посмотрел несколько туров испанской Медиалиги. И в футболе любого уровня есть брак в игре, как и у нас. Неточный пас, неудачный дриблинг, долгое принятие решения, нереализованный момент. И что происходит после описанных событий? Ничего. Игроки разворачиваются, и возвращаются на свои позиции. Ну максимум за голову схватится игрок. Стычек, каких-то злых взглядов – минимум.

Что происходит у нас после такого? Алекс Стиль орет, как не в себя, что ему не отдали пас в нужную зону, Чужой ###### надувного чувака или рекламный баннер, когда не замыкает передачу на пустые ворота, Райзен моментально требует поменять весь состав и позвать еще более профессиональных футболистов. Все начинается со злости на самого себя. Прокоп рвет контракт с «Ботевом» после не выхода на поле после одного матча, Гасилин каждую неделю говорит, что он вернется в строй, лишь бы аудитория не заругала, Карата не ценит тренер. Злоба на себя, что ты не самый лучший – порождает злобу на окружение. Судья – козлина слепая, тренер – дебил, партнеры по команде – идиоты, я – кривоногий. А если такое отношение к себе и товарищам – то, что уж думать про соперника. Ты идешь и так весь на психозе из-за себя, а тут тебе в лицо тычат камерой, какой-то ### в чужой футболке говорит, что оттрахает тебя прямо тут, судья за мат дает карточку. Ну конечно, хочется убить всех и вся. Я и так знаю, что я #####, что ты мне это вслух еще в лицо повторяешь, гадина?

Мне кажется, что все идет из-за неуверенности в себе. Мы просто не любим самих себя. Мы не рады видеть себя в зеркале, мы недовольны собственными достижениями, мы больше загоняемся из-за поражений, чем радуемся победам. Ну дали тебе неточный пас, ну насрать же, впереди еще 70 минут игрового времени. Ну, забил другой нападающий больше голов – супер, значит есть у кого учиться. Ну, не выиграл ты турнир – зашибись, зато на турнире классно пошумели, сколько внимания тебе уделяли зрители и СМИ, сколько новых людей узнал!

Не, так у нас это не работает. У нас нет стены гордости за свои заслуги. Есть только стена позора. А такие тучи вокруг и порождают злость к себе и окрущающим. 

Полюбите себя, поблагодарите самого себя за прошедший день, и тогда вокруг люди сразу станут казаться лучше», – написал Нечай.

Президенты 2Drots и «БроукБойз» подрались в отеле. Все началось со сломанной камеры

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5 комментариев

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oblomoff68
кто это?
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ВладимирНеПутин
Представляю, как оператор или монтажер уничтожил случайно большое количество видео-материала, который снимал Нечай или его жена Таня нежный редактор и они с улыбкой скажут на это «ничего страшного»
+1
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Merlsk
В общем-то, здраво.
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Amalfitano
"И сея пучина поглатила ея"!
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Cruel Snake
Ну так «ничего страшного».
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