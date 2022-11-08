Экс-игрок «Амкала» Кашай назвал главного тренера команды физруком
Экс-хавбек «Амкала» Никита Кашаев прокомментировал пост защитника команды Фила Воронина, в котором Фил намекает на паузу в выступлениях за медиафутбольный клуб.
«Ну, если даже Фил хотел это отправить, то, скорее всего, ничего хорошего не происходит в коллективе под руководством этого тренерского штаба.
Как главный Физрук всегда говорит – тренерский штаб», – написал Кашаев в своем телеграм-канале Kashai.
Ранее Кашай досрочно прекратил сотрудничество с клубом из-за разногласий с главным тренером «Амкала» Юрием Бабиным.
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