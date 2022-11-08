Экс-игрок «Амкала» Кашай назвал главного тренера команды физруком

Экс-хавбек «Амкала» Никита Кашаев прокомментировал пост защитника команды Фила Воронина, в котором Фил намекает на паузу в выступлениях за медиафутбольный клуб.

«Ну, если даже Фил хотел это отправить, то, скорее всего, ничего хорошего не происходит в коллективе под руководством этого тренерского штаба.

Как главный Физрук всегда говорит – тренерский штаб», – написал Кашаев в своем телеграм-канале Kashai.

Ранее Кашай досрочно прекратил сотрудничество с клубом из-за разногласий с главным тренером «Амкала» Юрием Бабиным.