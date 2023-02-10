«Клоуном пусть будет Сибскана». Пискунов и Кашаев сравнили игроков МФЛ с эмодзи
Экс-защитник 2Drots Антон Пискунов и экс-хавбек «Амкала» Никита Кашаев сравнили игроков Winline Медиалиги с эмодзи.
😂Кашаев: «Наверное, Федос, потому что он всегда на шутках».
🥶Пискунов: «Это Эйтан. Он реально смешной чувак, все что он скажет смешно».
🤯Кашаев: «Наверное, Герман, потому что он постоянно решает какие-то задачи, постоянно занят».
🤑Пискунов: «Крап – любитель денег. У него цепочки всякие, украшения. Крап и Мбэйп – они любители красивой жизни».
🍕Кашаев: «Любит покушать – это я».
🤡Пискунов: « Клоун пусть будет Сибскана».
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