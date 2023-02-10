«Клоуном пусть будет Сибскана». Пискунов и Кашаев сравнили игроков МФЛ с эмодзи

Экс-защитник 2Drots Антон Пискунов и экс-хавбек «Амкала» Никита Кашаев сравнили игроков Winline Медиалиги с эмодзи.

😂Кашаев: «Наверное, Федос, потому что он всегда на шутках».

🥶Пискунов: «Это Эйтан. Он реально смешной чувак, все что он скажет смешно».

🤯Кашаев: «Наверное, Герман, потому что он постоянно решает какие-то задачи, постоянно занят».

🤑Пискунов: «Крап – любитель денег. У него цепочки всякие, украшения. и – они любители красивой жизни».

🍕Кашаев: «Любит покушать – это я».

🤡Пискунов: « Клоун пусть будет Сибскана».

Экс-защитник 2Drots Пискунов – игрок «Титана». Об этом сообщил президент клуба Зуев

Кашай покинул «Амкал»: «Пытался изменить ситуацию, но «тренер» категоричен, на контакт не идет»