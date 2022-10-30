Кашай покинул «Амкал»: «Пытался изменить ситуацию, но «тренер» категоричен, на контакт не идет»

Хавбек Никита Кашаев объявил об уходе из «Амкала».

«К сожалению, я вынужден сообщить, что наше сотрудничество с «Амкалом» прекращено досрочно.

Инициатива не моя, долго пытался поменять ситуацию, но «тренер» категоричен, на контакт не идет.

Причины не объективные, если вам интересно, то готов поделиться в следующих постах.

Очень жаль, что не смог порадовать вас красивыми голами, просто не было такой возможности с моим игровым временем, но я очень старался это сделать. «Амкалу» и Герману лично спасибо», – написал Кашай в своем телеграм-канале Niikkson.

29-летний Кашаев присоединился к «Амкалу» летом этого года. До этого он играл на профессиональном уровне за команды Первой и Второй лиг, а также за шведские «Браге» и «Линчепинг».