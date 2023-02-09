«Амкал» разгромил Starmix 6:2, уступая 0:2 в первом тайме

«Амкал» на зимних сборах в Турции провел товарищеский матч против участника первого сезона Winline Медиалиги Starmix.

Команда Германа разгромила соперника со счетом 6:2, уступая 0:2 по ходу первого тайма.

Форзяр вышел в стартовом составе «Амкала» в свой день рождения и реализовал пенальти при счете 0:2. Также за команду Германа в этом матче отличились Карат, Чужой, Левшук, Катрич и Дуб.

Во время матча арбитр позволял игрокам идти в жесткие стыки, из-за чего на поле постоянно происходили конфликты между футболистами «Амкала» и Starmix.

«Сам того не замечая, я стал ощущать, что игра превратилась в мясорубку. Каждое касание мяча любой из команд превращалось в то, что с нескольких сторон все начинают лететь в стык», – сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико.