«Я уже не обращаю внимания ни на что – у меня новая глава в жизни». Карат о переходе из 2Drots в «Амкал»

Форвард «Амкала» Владислав Коротаев подвел итоги перехода из 2Drots в команду Германа.

«Я уже не обращаю внимания ни на что, не читаю новости, не интересуюсь – у меня новая глава в жизни. Я развиваюсь в новой команде, наши дороги [с 2Drots] разошлись. Кто что говорит – мне без разницы, потому что каждый раз узнаешь новые вещи для себя, что, оказывается, я в чем-то виноват.

Поэтому я решил все отбросить и заниматься своим любимым делом – играть в футбол. К сожалению, плохо, что закончилось все именно так – плохо расстались с пацанами и руководством. Я еду в Турцию доказывать.

Не могу сказать точно, поменялось ли у меня мнение про . Он говорил одно, а Женя и Никита – другое, они так и продолжают делать, никто ничего не подтвердил. Пусть что хотят, то и делают.

На данный момент 2Drots для меня – закрытая страница, а как будет дальнейшей жизни – никто не может сказать. Обиды нет, но просто иногда надо понимать людей, что их тревожит, что их волнует по жизни, а не только думать о себе. Надеюсь, меня скоро все поймут, многие уже поняли.

Я пытался поговорить с Женей и Никитой, но мне отказали. Второй раз я никому писать и звонить не буду. Я тогда общался с , а он мне сказал: «Нам не о чем говорить», – сказал Карат.

Кузнецов об уходе Карата: «Он сдался, слабый человек. Мне больше нечего сказать»

«Это полный ######. Человека поманили – он пошел». Жека и Некит об уходе Карата из 2Drots в «Амкал»