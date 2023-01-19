Жека 2Drots ответил на претензии Фила и Арама: «Гранды не должны ныть об этом»

Жека 2Drots ответил на претензии Фила Кострубова и Арама Айрапетяна из-за возможного перехода полузащитника Reality Аделя Рахмани в 2Drots.

«Никита написал Аделю, интересно ли тому попробовать свои силы в 2Drots. Адель не сказал ни да, ни нет. Мы договорились о встрече. На встрече Адель нам тоже не сказал прямого ответа. Он послушал то, что мы можем предложить. Сам сказал свою позицию. В этот же день уже Фил знал о том, что у нас с Аелем переговоры. Узнал он это от Аделя, так как мы еще не сообщали Филу ни о чем, потому что не было никаких договоренностей.

В этот же момент Фил мне набирает и начинает меня учить жизни, как вести дела можно, как нельзя и сейчас он еще пишет о том, что мол мы постоянно так делаем. Дальше Фил говорит, что мы в очередной раз за его спиной игрока воруем. За его спиной, да. Когда был трансфер Гаучо, Гаучо сам нам написал, сам на нас вышел, сам захотел перейти в нашу команду, потом об этом был оповещен Фил. Я не знаю.

Мы сделали предложение Аделю о встрече, на которой мы просто узнали его желание, хочет он перейти к нам или нет. Когда игрок сообщит, что хочет, дальше, я думаю, что клубы уже разговаривают между собой.

Но чтобы вы понимали, разговор был такой, что Фил просто набрал и начал меня учить жизни. Тоже самое ты, Фил, можешь сделать со своим коллегой, который забирал у нас Карата. Можешь спросить, как тот совершал свой трансфер Карата и оповещал ли он кого-либо и хоть что-то он написал. Пусть он тебе ответит.

Ну еще Араму сказажу, что он недоволен, что мы ничего за трансфер Аделя не предложили, даже пачку мячей не прислали. Арам, могу хоть завтра пачку мячей прислать, честное слово. Я просто не понимаю, если вы медийная команда, то может что-то поинтереснее можно придумать? Если нет, то базар – пачка мячей туда, где у вас тренировка, я пришлю.

Плюс ты сам понимаешь, что Фил на Бали и нет возможности встретиться и это обсудить. Потому что когда мы в прошлый раз встречались с Гаучо, мы договорились, о том, что будет медийная помощь с нашей стороны. Мы сняли ролик с вашими ребятами, который 600 тысяч [просмотров] набрал, отличный видос получился и ваших игроков чуть побольше стали в лицо узнавать, я надеюсь.

К сожалению, медиафутбол сейчас такой, что происходит подобный трансферы. У нас Карата украли, забрали игрока, ничего нам не сказал, узнали мы об этом потом от Карата в последний момент. Просто гранды не должны ныть об этом, вот я не ною, например», – сказал Жека.

«Они делают это за моей спиной». Кострубов о возможном переходе Рахмани в 2Drots

«Теперь поняли, как ведут дела в этой индустрии». Арам о переходе Рахмани в 2Drots