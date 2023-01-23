«Зачем брать человека из «Амкала» в Казахстан – лучше сейчас Овечкина проверим или дадим шанс Крапу». Некит об уходе Карата

Президент 2Drots Некит прокомментировал переход форварда «дротов» Карата в «Амкал».

– Карат говорил, что он должен был лететь в Казахстан и хотел с вами встретиться, чтобы объяснить, что он летит. Но потом он перешел в «Амкал». Почему вы даже не встретились?

– Честно, когда я увидел сообщение от Карата: «Нам надо поговорить» – я подумал, что это опять одна и та же тема. Почему мы с ним не встретились? Мы бы встретились – он бы сказал: «Я ухожу в «Амкал». Мне нечего дальше сказать ему.

Чтобы человек из «Амкала» летел с нами в Казахстан – лучше мы сейчас Овечкина проверим там или дадим лишний шанс Крапу.

– Жека говорил, что Карата у вас, можно сказать, «выкрали». В идеальном мире ты представляешь, что Герман сначала вам звонит?

– В «Амкале» все любят #######: «2Drots задали тренд – мы под него подстраиваемся». Герман в этом году тоже задал тренд по трансферам – мы будем под него подстраиваться. Все скажут: «Вы забыли, как вы Коваля забирали?» Но там совсем другой был мир медиафутбола, – сказал Некит.