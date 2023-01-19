Герман Эль Класико о Карате: «Интерес к нему был открытый. А новость о переходе появилась, когда мы еще ничего не согласовывали»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико ответил на слова президента 2Drots Жеки о «краже» форварда Карата.

«Хочется воспользоваться положением и ответить коллегам по поводу кражи Карата. Дело в том, что интерес достаточно открытый был. Об этом пестрили все паблики, в том числе телеграм-канал нашего на тот момент ИО главного тренера – Маврина.

Также хочется отметить, что после предложения игроку – интересно или нет – мы получили в ответ инфу, что игрок точно отправляется в Казахстан со своей командой, но в любом случае переговорит со своими президентами. Игрок обратился к своему президенту – получил ответ, что разговаривать особо и не о чем, собрался уходить – уходи.

Дальше вылетает новость, что игрок уже перешел, хотя мы еще ничего не согласовали и думали, что игрок если и будет разговаривать о переходе, то только после поездки в Казахстан», – сказал Герман.