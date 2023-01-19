«Не надо к нам лезть. Мы найдем нападающего – это не вопрос». Кузнецов о трансферах 2Drots

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал большое количество слухов о трансферах команды в межсезонье.

«Кутуз вроде должен прилететь в Казахстан позже команды. Гаучо не летит. Мы найдем нападающего – не вопрос. У нас любой футболист быстро впишется в командную игру – это не проблема. Впишем любого игрока.

Все говорят, что у нас одни профессионалы, а у нас на профессиональном уровне только два человека играло. Пусть у себя люди разбираются, к нам не надо лезть. Лично я никого из футболистов не брал – все решения принимают Жека и Никита. Игроки приходят к нам, они захотели играть – я должен им сказать, что они мне не нужны?

Если футболист к нам подходит, я скажу «да», а дальше Жека и Никита будут договариваться о зарплате и так далее. Все ищут какой-то подвох. Мы всех лучших берем? Но если люди к нам идут, я никого не отбивал или перебивал деньгами.

Если человек захотел прийти на тренировку – заходи, тренируйся. 15 января мне Никита сказал, что придет Адель – он пришел. Это его желание – хочет играть, будет играть», – сказал Кузнецов.

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