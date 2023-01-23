Карат о Германе: «Раньше я был зол на него, а сейчас он мне очень помогает. Я удивлен таким отношением»

Теги Амкал Герман Эль Класико Olimpbet Московский Кубок Селебрити 2Drots Карат Медиафутбол

Форвард «Амкала» Владислав Коротаев высказался о Германе Эль Класико.

–  Каково было твое мнение о Германе до личного знакомства с ним и какое сейчас?

– На самом деле, до интервью мы особо не были знакомы – это 100%. Даже в каких-то моментах я был зол на него, когда в матче 2Drots – «Амкал» 2:2 сыграли (матч на МКС-2022 на групповом этапе – прим. Sports.ru). Ну, это игровая ситуация, адреналин.

Как он для меня открылся? На самом деле, я очень удивлен, шокирован. Он очень сейчас мне помогает. Он не просто подписал и все, подписал, а дальше сам – нет.

Мы постоянно что-то обговариваем, он помогает мне в тренировочном процессе и в медийным – это круто. Я шокирован таким отношением, – сказал Карат.

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1 комментарий

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**@#$НеКолюсь#@**
То что ты был зол на него это влияние волосатого на вас
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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