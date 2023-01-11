«Это полный ######. Человека поманили – он пошел». Жека и Некит об уходе Карата из 2Drots в «Амкал»
Президенты 2Drots Некит и Жека высказались об уходе форварда Владислава Коротаева.
«Честно говоря, мы сами в ####. С точки зрения человеческого поступка – это полный ######. С точки зрения футбола – мы это переживем, нападающих много, найти будет не проблема.
Человек нам недавно говорил: «Я лечу с вами в Казахстан, буду пробовать, доказывать». А в итоге поманили – Карат пошел.
Пацаны, ничего страшного не произошло, просто по-человечески обидно», – сказали президенты 2Drots.
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