«Это полный ######. Человека поманили – он пошел». Жека и Некит об уходе Карата из 2Drots в «Амкал»

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Президенты 2Drots Некит и Жека высказались об уходе форварда Владислава Коротаева.

«Честно говоря, мы сами в ####. С точки зрения человеческого поступка – это полный ######. С точки зрения футбола – мы это переживем, нападающих много, найти будет не проблема.

Человек нам недавно говорил: «Я лечу с вами в Казахстан, буду пробовать, доказывать». А в итоге поманили – Карат пошел. 

Пацаны, ничего страшного не произошло, просто по-человечески обидно», – сказали президенты 2Drots.

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1 комментарий

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a1ber1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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