«Это полный ######. Человека поманили – он пошел». Жека и Некит об уходе Карата из 2Drots в «Амкал»

Президенты 2Drots Некит и Жека высказались об уходе форварда Владислава Коротаева.

«Честно говоря, мы сами в ####. С точки зрения человеческого поступка – это полный ######. С точки зрения футбола – мы это переживем, нападающих много, найти будет не проблема.

Человек нам недавно говорил: «Я лечу с вами в Казахстан, буду пробовать, доказывать». А в итоге поманили – Карат пошел.

Пацаны, ничего страшного не произошло, просто по-человечески обидно», – сказали президенты 2Drots.