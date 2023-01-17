Кузнецов об уходе Карата: «Он сдался, слабый человек. Мне больше нечего сказать»

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход нападающего команды Карата в «Амкал».

– Карат заявил, что он принял решение уйти после вашего интервью (Кузнецов утверждал, что решение не выпускать Карата в основе принимали боссы 2D, предлагая вместо него Гаучо – прим. Sports.ru)?

– Карат сдался, слабый человек. Мне больше нечего сказать. Если он рассказывает, что «я буду бороться за место», а сам руки опустил. Ну, пусть в «Амкале» так борется. Если он себя будет так же вести, он не будет там играть.

– Уход Карата это для вас потеря?

– Любого игрока можно заменить. Если человек говорит, что ушел из-за меня и не хочет бороться за место в составе, претензии не ко мне. Никто ему место в составе за просто так не даст.

Нужно бороться, грызть землю, добиваться, доказывать, что готов играть и должен играть. А говорить одно и делать другое. Для меня эта тема закрыта, я больше ничего не буду про него говорить», – сказал Кузнецов.

Карат уже тренируется с «Амкалом»