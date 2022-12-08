Церемония вручения наград в медиафутболе Winline Media Football Awards начнется в 20:00
Сегодня состоится церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии будут вручены награды сразу в 11 номинациях.
Победитель в каждой номинации будет определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.
Церемония начнется в 20:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет ютуб-канал Winline Media Football Awards.
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