Креативный директор «Союза» Сапронов: «У нас патриотическая и государственная история. Наши партнеры хотят продвигать здоровый образ жизни»

Александр Сапронов: у нас патриотическая и государственная история.

Креативный директор медиакоманды «Союз» Александр Сапронов рассказал о партнерах команды экс-тренера 2Drots и «БроукБойз » Дмитрия Кузнецова .

В ноябре стало известно, что Кузнецов создал медиафутбольный клуб «Союз». Предполагается, что команда дебютирует в российском аналоге Кингс Лиги – «Напике». Турнир ориентировочно запустится в начале 2026 года.

– «Союз» поддерживают «Одноклассники». Это долгосрочное сотрудничество или пока только на Кингс Лигу?

– «Одноклассники» – это подтвержденный спонсор. Еще есть спонсоры, с которыми мы на финальном этапе переговоров. Но это не букмекеры. Уже есть договоренность на будущее, но пока это пробный период. Компании посмотрят на эффективность в Кингс Лиге. Им уже нравится, что мы делаем, как воспринимают «Союз». У многих ощущение, что «Союз» появился давно и органично растет.

– Спонсоры ставят KPI перед «Союзом»?

– Нет, ведь это не букмекеры. Тут больше патриотическая и государственная история. Наши партнеры хотят продвигать здоровый образ жизни. Дмитрий Викторович послужит мостом между молодым поколением и ветеранами, – сказал креативный директор «Союза» Александр Сапронов в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»