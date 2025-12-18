  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Креативный директор «Союза» Сапронов: «У нас патриотическая и государственная история. Наши партнеры хотят продвигать здоровый образ жизни»
0

Креативный директор «Союза» Сапронов: «У нас патриотическая и государственная история. Наши партнеры хотят продвигать здоровый образ жизни»

Александр Сапронов: у нас патриотическая и государственная история.

Креативный директор медиакоманды «Союз» Александр Сапронов рассказал о партнерах команды экс-тренера 2Drots и «БроукБойз» Дмитрия Кузнецова.

В ноябре стало известно, что Кузнецов создал медиафутбольный клуб «Союз». Предполагается, что команда дебютирует в российском аналоге Кингс Лиги – «Напике». Турнир ориентировочно запустится в начале 2026 года.

– «Союз» поддерживают «Одноклассники». Это долгосрочное сотрудничество или пока только на Кингс Лигу?

– «Одноклассники» – это подтвержденный спонсор. Еще есть спонсоры, с которыми мы на финальном этапе переговоров. Но это не букмекеры. Уже есть договоренность на будущее, но пока это пробный период. Компании посмотрят на эффективность в Кингс Лиге. Им уже нравится, что мы делаем, как воспринимают «Союз». У многих ощущение, что «Союз» появился давно и органично растет.

– Спонсоры ставят KPI перед «Союзом»?

– Нет, ведь это не букмекеры. Тут больше патриотическая и государственная история. Наши партнеры хотят продвигать здоровый образ жизни. Дмитрий Викторович послужит мостом между молодым поколением и ветеранами, – сказал креативный директор «Союза» Александр Сапронов в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
ФК Союз
logoДмитрий Кузнецов
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов не будет тренировать свою медиакоманду «Союз». Главные тренеры – Осколков и бывший администратор 2Drots Татаркин
сегодня, 15:23
Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»
сегодня, 14:30
Дмитрий Кузнецов: «Сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца. Если разрешат играть в Европе, думаю, в 2026-м разрешат, будем играть»
вчера, 12:12
Главные новости
«В Бразилии уже хотят делать презервативы и вклады в банке с фамилией Сафонов как знак надежности». Спиряков о сэйвах вратаря «ПСЖ»
сегодня, 16:40
Кузнецов не будет тренировать свою медиакоманду «Союз». Главные тренеры – Осколков и бывший администратор 2Drots Татаркин
сегодня, 15:23
Дмитрий Кузнецов: «Роналду сам себя сделал. Ему 40, а он забивает и забивает. А Месси – это просто талант. Ему в «Барселоне» кололи гормон роста, чтобы он вырос»
сегодня, 12:46
Шама о ставках в Медиалиге: «Не особо верю, что в нашем турнире это будет работать адекватно»
сегодня, 10:58
Кузнецов об испанском языке: «Прислали польскую переводчицу. Говорю: «Кого мне дали? Я ее не понимаю». Мне отвечают: «А у вас не один язык? Поляки, словаки, венгры»
сегодня, 08:55
«Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы – часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова
вчера, 21:42
Осипов о Медиалиге: «Закрытая лига гарантирует пребывание, пока клуб не решит прекратить свое существование»
вчера, 20:28
Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan боксирует во время прохождения военной службы
вчера, 18:14Видео
Дмитрий Кузнецов: «Я в ЦСКА ходил с сумкой, где лежали бутсы, косметичка. Пришел на тренировку «Эспаньола», спрашивают: «Ты что с собой принес? Продукты?»
вчера, 14:14
Николай Осипов о закрытой лиге: «У нас есть 10-12 команд. Оставшиеся 2-3 путевки – это жесткая конкуренция между остальными»
вчера, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
сегодня, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
вчера, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
вчера, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36