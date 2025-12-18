Шама о ставках в Медиалиге: «Не особо верю, что в нашем турнире это будет работать адекватно»

Шама: не особо верю, что в Медиалиге ставки будут работать адекватно.

Тренер 2Drots Шамиль Курбанов высказался возможном введении ставок в WINLINE Медиалиге .

– Что думаешь по поводу новых законов для букмекеров?

– Хотелось бы верить, что это действительно послужит хорошей возможностью, чтобы клубы начали развиваться в другом русле и привлекать сторонних спонсоров, помимо букмекеров.

С другой стороны, касаемо ставок, я не особо поддерживаю эту историю. Я не особо верю, что в нашем турнире это будет работать адекватно.

Но я понимаю, что данная история поможет и лиге, и клубам. А значит, и поможет игрокам. Это палка о двух концах.

Я этой истории не доверяю. Это мое личное мнение. Хотелось бы избавить себя от неспортивной грязи. Но, понимая, сколько у нас команд и какие это команды, тяжело склониться к тому, что кто-то способен финтить, – сказал и.о. главного тренера 2Drots.