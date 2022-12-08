Осипов – победитель в номинации «Персона года»

Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов получил приз в номинации «Персона года».

МФЛ, главный турнир медийных команд, была создан в этом году.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На премию «Персона года» также претендовали: Прокоп («Амкал» / «Ботев»), Дмитрий Егоров и Райзен («БроукБойз»), Герман Эль Класико («Амкал»), Александр Алаев.

Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.