Осипов – победитель в номинации «Персона года»
Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов получил приз в номинации «Персона года».
МФЛ, главный турнир медийных команд, была создан в этом году.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.
На премию «Персона года» также претендовали: Прокоп («Амкал» / «Ботев»), Дмитрий Егоров и Райзен («БроукБойз»), Герман Эль Класико («Амкал»), Александр Алаев.
Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.
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