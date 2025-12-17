  • Спортс
  • Осипов о Медиалиге: «Закрытая лига гарантирует пребывание, пока клуб не решит прекратить свое существование»
Осипов о Медиалиге: «Закрытая лига гарантирует пребывание, пока клуб не решит прекратить свое существование»

Осипов: в закрытой лиге будет не больше 14 клубов.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал, как будет закрытая лига.

«С седьмого сезона Медиалига будет закрытой. Для меня закрытая лига – это лига, в которой будет не больше 14 клубов, где играется гладкий чемпионат, где представителям гарантируют пребывание до тех пор, пока они не решат прекратить свое существование. Это означает, что команды гарантируют себе годовой цикл соревнований в Медиалиге и Кубке Лиги.

Этот формат подразумевает, в случае совместного диалога и движений навстречу друг другу, распределение партнерских средств, которые приходят в лигу, но распределять их пропорционально вложениям клубов в развитие индустрии.

Надеюсь, в седьмом сезоне будут не клубы-халявщики, а клубы-единомышленники, желающие развивать индустрию, комьюнити и самих себя», – рассказал Осипов.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Некласико»
