Арсений Левшук выиграл приз лучшему защитнику года.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На приз, помимо защитника «Амкала», также претендовали Денис Гудаев (2Drots), Илья Давыдов, Виталий Дьяков («БроукБойз»), Святослав Мурадов (Reality), Арсен Акопов (Basement / Fight Nights), Андрей Ещенко (Basement / «Бей Беги»).

Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.