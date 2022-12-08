Левшук выиграл приз лучшему защитнику года

Теги Амкал Winline Медиалига Арсений Левшук Медиафутбол

Арсений Левшук выиграл приз лучшему защитнику года.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На приз, помимо защитника «Амкала», также претендовали Денис Гудаев (2Drots), Илья Давыдов, Виталий Дьяков («БроукБойз»), Святослав Мурадов (Reality), Арсен Акопов (Basement / Fight Nights), Андрей Ещенко (Basement / «Бей Беги»).

Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.

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