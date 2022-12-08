Гол Кутуза в финале МФЛ-1 признан лучшим в медиафутболе в 2022-м

Гол нападающего 2Drots Кутуза в ворота Basement в финале первого сезона МФЛ (4:0) признан самым красивым в 2022 году.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На премию «Гол года» также претендовали:

• Автогол Тутова в матче с Basement в МФЛ-1

• Второй гол Кутуза в финале МФЛ-1

• Салим в ворота 2Drots на МКС

• Первый гол Макея в ворота Starmix в МФЛ-1

• Лелюхин «Броукам» в МФЛ-1

• Слон в полуфинале МФЛ-1

• Норик с пенальти в ворота GOATS в МФЛ-2

• Мозговой «Рубину» в МФЛ-2

• Цай «Броукам» в МФЛ-2

• Стиль «Амкалу» на МКС

• Слон SD Family в МФЛ-2

Победитель в каждой номинации определяется по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.

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