Winline Медиалига выиграла приз «Медиапроект года».

выиграла приз «Медиапроект года».

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На премию «Медиапроект года» претендовали «Броукаст», ютуб-канал Эда, «Это медиафутбол, бро» и «Слабое звено» Федоса.

Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.