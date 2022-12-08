Winline Медиалига выиграла приз «Медиапроект года»

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Winline Медиалига выиграла приз «Медиапроект года».

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.

На премию «Медиапроект года» претендовали «Броукаст», ютуб-канал Эда, «Это медиафутбол, бро» и «Слабое звено» Федоса.

Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.

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