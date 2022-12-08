Winline Медиалига выиграла приз «Медиапроект года»
Winline Медиалига выиграла приз «Медиапроект года».
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 11 номинациях.
На премию «Медиапроект года» претендовали «Броукаст», ютуб-канал Эда, «Это медиафутбол, бро» и «Слабое звено» Федоса.
Победитель в каждой номинации был определен по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.
Ранее на Sports.ru завершилось зрительское голосование. Его итоги можно изучить здесь.
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