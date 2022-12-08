Лучшим игроком года в медиафутболе признан форвард 2Drots Кутуз. Он дважды выиграл МФЛ и забил через себя в финале

Нападающий 2Drots Сергей Кутузов признан лучшим игроком года в медиафутболе.

На торжественной церемонии Winline Media Football Awards сегодня были вручены индивидуальные награды в нескольких номинациях.

Кутуз в этом году помог 2Drots дважды выиграть Медиалигу. В финале первого сезона с Basement (4:0) он забил ударом через себя в падении.

28-летний форвард также был признан лучшим нападающим года и автором самого красивого гола.

На приз лучшему игроку года также претендовали: Алекс Стиль, Дмитрий Сычев, Гудай, Гаучо, Слон, Манна, Кутуз, Эдамс (все – 2Drots), Кирилл Бирюков, Алекс, Игорь Сильченко, Максим Швагирев, Дмитрий Тарасов (все – «Родина Медиа»), Илья Скоропупов (Watch TV), Салим, Кирилл Дубников, Арсений Левшук, Алексей Гасилин (все – «Амкал»), Куаныш Советов (SD Family), Мура (Reality), Акоп (Fight Nights), Илья Давыдов, Виталий Дьяков, Виталий Комисов, Александр Рощин, Иван Зириков (все – «БроукБойз»), Андрей Ещенко, Александр Будаков (оба – «Бей Беги»).

Победитель в каждой номинации определяются по итогам голосований среди команд, представителей медиа и болельщиков.

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