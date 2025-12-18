  • Спортс
  • «Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы – часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова
5

«Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы – часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова

 Экс-игрок «Амкала» Евгений Спиряков высказался о перфомансе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. В матче Межконтинентального кубка ФИФА россиянин взял четыре пенальти в послематчевой серии против «Фламенго» (1:1, 2:1 П).

Сафонов играет во вратарских перчатках Spire. Это бренд Спирякова.

«Я не смотрел матч – я укладывал ребенка спать. Но меньше чем через минуту после серии пенальти я все увидел – мне прислали нарезку. Эмоции потрясающие. Я безумно счастлив за Матвея – как за человека, так и за вратаря.

Я безумно рад, что мы можем показать людям, что наш продукт Spire достоин Межконтинентального кубка ФИФА. Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Это невероятное чувство. Горжусь, что мы – часть истории.

Весь сезон Сафонов сидит в запасе в «ПСЖ». Матвею уже должны были дать возможность показать себя после неудачных матчей Шевалье. Но играл француз. Почему Матвей не играет – непонятно.

Когда «ПСЖ» подписывал Матвея, скептики говорили: «Зачем? Что за бред?» Теперь вы можете посмотреть – зачем. Я всегда говорил, что Матвей Сафонов – один из сильнейших вратарей в России. С тех пор, когда ему было еще 19, когда он только начал феерить в «Краснодаре». Я уже тогда увидел, какой вратарь у нас растет», – сказал Спиряков в беседе с корреспондентом Спортса’’ Ильей Ковалевым.

Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок 😍

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
