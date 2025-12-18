  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Кузнецов не будет тренировать свою медиакоманду «Союз». Главные тренеры – Осколков и бывший администратор 2Drots Татаркин
0

Кузнецов не будет тренировать свою медиакоманду «Союз». Главные тренеры – Осколков и бывший администратор 2Drots Татаркин

Дмитрий Кузнецов не будет тренировать свою медийную команду «Союз».

Экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов не будет тренировать свою команду «Союз».

В ноябре стало известно, что Кузнецов создал медиафутбольный клуб «Союз». Предполагается, что команда дебютирует в российском аналоге Кингс Лиги – «Напике». Турнир ориентировочно запустится в начале 2026 года.

«Дмитрий Викторович – президент клуба, не тренер. Он управляет, принимает ключевые решения. Мы занимаемся операционными вопросами, но с одобрения Кузнецова.

Главными тренерами назначены Альберт Осколков и бывший администратор 2Drots Юрий Татаркин. Тренер вратарей – Максим Энкин. Администратор – Геннадий Самодуров, который работал в «Броуках». В ближайшее время в штабе появится врач. 

Дмитрий Викторович курирует работу тренерского штаба, может в нее включиться. Но в большей степени он занят медийным развитием проекта», – сказал креативный директор «Союза» Александр Сапронов в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
ФК Союз
logo2Drots
Альберт Осколков
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
logoБроукБойз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»
сегодня, 14:30
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
Кузнецов создает медийную команду «Союз»: «Символика СССР – Кремль, серп и молот, цвета красно-белые»
26 ноября, 14:37
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «Роналду сам себя сделал. Ему 40, а он забивает и забивает. А Месси – это просто талант. Ему в «Барселоне» кололи гормон роста, чтобы он вырос»
сегодня, 12:46
Шама о ставках в Медиалиге: «Не особо верю, что в нашем турнире это будет работать адекватно»
сегодня, 10:58
Кузнецов об испанском языке: «Прислали польскую переводчицу. Говорю: «Кого мне дали? Я ее не понимаю». Мне отвечают: «А у вас не один язык? Поляки, словаки, венгры»
сегодня, 08:55
«Нам доверяет вратарь, который первым в истории отразил четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Горд, что мы – часть истории». Спиряков о перформансе Сафонова
вчера, 21:42
Осипов о Медиалиге: «Закрытая лига гарантирует пребывание, пока клуб не решит прекратить свое существование»
вчера, 20:28
Президент медиабаскетбольного клуба Sky Club Macan боксирует во время прохождения военной службы
вчера, 18:14Видео
Дмитрий Кузнецов: «Я в ЦСКА ходил с сумкой, где лежали бутсы, косметичка. Пришел на тренировку «Эспаньола», спрашивают: «Ты что с собой принес? Продукты?»
вчера, 14:14
Николай Осипов о закрытой лиге: «У нас есть 10-12 команд. Оставшиеся 2-3 путевки – это жесткая конкуренция между остальными»
вчера, 13:23
Дмитрий Кузнецов: «Сборная Медиалиги будет собираться каждые два месяца. Если разрешат играть в Европе, думаю, в 2026-м разрешат, будем играть»
вчера, 12:12
Дмитрий Кортава: «Медиафутбол не должен быть как профессиональный футбол. Он должен быть локальным явлением – один или несколько раз в месяц»
вчера, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
сегодня, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
вчера, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
вчера, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36