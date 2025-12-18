Кузнецов не будет тренировать свою медиакоманду «Союз». Главные тренеры – Осколков и бывший администратор 2Drots Татаркин

Дмитрий Кузнецов не будет тренировать свою медийную команду «Союз».

Экс-тренер 2Drots и «БроукБойз » Дмитрий Кузнецов не будет тренировать свою команду «Союз».

В ноябре стало известно, что Кузнецов создал медиафутбольный клуб «Союз». Предполагается, что команда дебютирует в российском аналоге Кингс Лиги – «Напике». Турнир ориентировочно запустится в начале 2026 года.

«Дмитрий Викторович – президент клуба, не тренер. Он управляет, принимает ключевые решения. Мы занимаемся операционными вопросами, но с одобрения Кузнецова.

Главными тренерами назначены Альберт Осколков и бывший администратор 2Drots Юрий Татаркин. Тренер вратарей – Максим Энкин. Администратор – Геннадий Самодуров, который работал в «Броуках». В ближайшее время в штабе появится врач.

Дмитрий Викторович курирует работу тренерского штаба, может в нее включиться. Но в большей степени он занят медийным развитием проекта», – сказал креативный директор «Союза» Александр Сапронов в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»