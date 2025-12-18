Дмитрий Кузнецов: «Роналду сам себя сделал. Ему 40, а он забивает и забивает. А Месси – это просто талант. Ему в «Барселоне» кололи гормон роста, чтобы он вырос»
Бывший защитник ЦСКА и президент «Союза» Дмитрий Кузнецов высказался сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
– Талант и труд должны работать в совокупности, или одна из этих черт более важна в современном футбол?
– Про талант и труд. Роналду сам себя сделал. Ему сколько? Сорок? Да, он немножко потерял скорость, резкость. Но он забивает и забивает.
А Месси – это просто талант. Он в «Барселону» приехал, и ему кололи гормон роста, чтобы он вырос. Но ему не надо тренироваться, он все умеет. Таких мало вообще, – сказал бывший защитник ЦСКА.
